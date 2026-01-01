انشر Cockpit CMS بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا واجهة أمامية خفيف الوزن يعتمد على API-first، للمطورين الذين يحتاجون إلى نمذجة محتوى مرنة بدون العبء الزائد لأنظمة إدارة المحتوى المتكاملة.
اختر خطة VPS مقابل Cockpit CMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cockpit CMS
Cockpit هو نظام إدارة محتوى (CMS) حديث بدون واجهة أمامية مصمم لسير عمل المطورين. يوفر واجهة نظيفة وبديهية لتحديد أنواع المحتوى والمجموعات والعناصر الفردية، ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful وGraphQL لكل نموذج محتوى — لا يتطلب أي كود API مخصص. يعني حجمه الخفيف عمليات نشر أسرع واستهلاكًا أقل للموارد مقارنة بمنصات CMS التقليدية.
تتيح لك استضافة Cockpit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمحتوى التحريري وبيانات المستخدم ورموز API ضمن بنيتك التحتية الخاصة. أنت تحتفظ بالتحكم الكامل في حدود معدل API والمصادقة والتخزين أثناء تقديم المحتوى إلى أي إطار عمل واجهة أمامية — مثل React وVue وAngular وتطبيقات الهاتف المحمول أو مولدات المواقع الثابتة مثل Next.js وGatsby.
الميزات الرئيسية لـ Cockpit CMS
توصيل المحتوى المعتمد على API أولاً
كل مجموعة محتوى تحصل تلقائيًا على نقاط نهاية REST و GraphQL، جاهزة لتغذية أي واجهة أمامية أو تطبيق جوال.
نمذجة المحتوى المرنة
عرّف أنواع الحقول المخصصة والهياكل المتداخلة وعلاقات المحتوى دون كتابة ترحيلات المخطط.
دعم متعدد اللغات
أدِر المحتوى الموطّن محليًا للمواقع الدولية بدون مكونات إضافية إضافية أو خدمات ترجمة خارجية.
أذونات مستندة إلى الدور
عيّن مستويات وصول دقيقة للمحررين والمساهمين وعملاء API بحيث يتعامل كل دور مع ما يخصه فقط.
تكامل Webhook
شغّل سير العمل المؤتمتة وإلغاء صلاحية ذاكرة التخزين المؤقت عند تغييرات المحتوى باستخدام نقاط نهاية الويب هوك القابلة للتهيئة.
ما أهمية تشغيل Cockpit CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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