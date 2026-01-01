Cockpit هو نظام إدارة محتوى (CMS) حديث بدون واجهة أمامية مصمم لسير عمل المطورين. يوفر واجهة نظيفة وبديهية لتحديد أنواع المحتوى والمجموعات والعناصر الفردية، ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful وGraphQL لكل نموذج محتوى — لا يتطلب أي كود API مخصص. يعني حجمه الخفيف عمليات نشر أسرع واستهلاكًا أقل للموارد مقارنة بمنصات CMS التقليدية.

تتيح لك استضافة Cockpit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمحتوى التحريري وبيانات المستخدم ورموز API ضمن بنيتك التحتية الخاصة. أنت تحتفظ بالتحكم الكامل في حدود معدل API والمصادقة والتخزين أثناء تقديم المحتوى إلى أي إطار عمل واجهة أمامية — مثل React وVue وAngular وتطبيقات الهاتف المحمول أو مولدات المواقع الثابتة مثل Next.js وGatsby.