انشر BunkerM بنقرة واحدة.
وسيط MQTT متكامل من Eclipse Mosquitto مع لوحة تحكم ويب، وإدارة ACL، ومراقبة مباشرة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BunkerM
يجمع BunkerM بين Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم كاملة في حاوية واحدة، لتحصل على وسيط MQTT جاهز للإنتاج دون تعديل ملفات التكوين يدويًا أو تثبيت واجهة مستخدم منفصلة. تتعامل واجهة الويب المضمنة مع الأمان الديناميكي، وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) للعملاء والأدوار، واستكشاف المواضيع المباشر، وسجل الرسائل مع إعادة التشغيل — كل ذلك مدعوم بمتجر SQLite محلي يلتقط كل رسالة منشورة.
تحافظ استضافة BunkerM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على قياسات الأجهزة وقواعد ACL والرسائل التاريخية على بنية تحتية تتحكم فيها، مع عملاء غير محدودين وبدون رسوم لكل رسالة. تتضمن الصورة كاشفًا للشذوذ الإحصائي ومحرك أتمتة محلي للنشر المستند إلى Cron والمراقبين المستندين إلى الشروط، وكلها تعمل داخل الحاوية بدون أي اعتماد على السحابة.
الميزات الرئيسية لـ BunkerM
Mosquitto مع واجهة الويب
يتضمن Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم كاملة في حاوية واحدة، مع دعم MQTT 3.1.1 و MQTT 5 جاهزًا للاستخدام.
محرر ACL ديناميكي
أنشئ العملاء والأدوار والمجموعات بقواعد نشر واشتراك دقيقة من المتصفح، مع تصدير واستيراد JSON للنسخ الاحتياطية.
مستكشف MQTT
تصفّح شجرة المواضيع المباشرة، وافحص الحمولات المحتفظ بها مع بيانات تعريف QoS، وانشر الرسائل مباشرةً من لوحة التحكم.
سجل الرسائل وإعادة التشغيل
تُسجّل كل رسالة منشورة في مخزن SQLite محلي مع فلاتر المواضيع وبحث نصي حر وإجراء إعادة تشغيل بنقرة واحدة.
اكتشاف ذكي للشذوذ
محرك إحصائي محلي يراقب معدلات النشر وخطوط الأساس للمواضيع، ويرفع تنبيهات عند حدوث ارتفاعات مفاجئة، وانحراف، وصمت غير متوقع.
ما أهمية تشغيل BunkerM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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