يجمع BunkerM بين Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم كاملة في حاوية واحدة، لتحصل على وسيط MQTT جاهز للإنتاج دون تعديل ملفات التكوين يدويًا أو تثبيت واجهة مستخدم منفصلة. تتعامل واجهة الويب المضمنة مع الأمان الديناميكي، وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) للعملاء والأدوار، واستكشاف المواضيع المباشر، وسجل الرسائل مع إعادة التشغيل — كل ذلك مدعوم بمتجر SQLite محلي يلتقط كل رسالة منشورة.

تحافظ استضافة BunkerM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على قياسات الأجهزة وقواعد ACL والرسائل التاريخية على بنية تحتية تتحكم فيها، مع عملاء غير محدودين وبدون رسوم لكل رسالة. تتضمن الصورة كاشفًا للشذوذ الإحصائي ومحرك أتمتة محلي للنشر المستند إلى Cron والمراقبين المستندين إلى الشروط، وكلها تعمل داخل الحاوية بدون أي اعتماد على السحابة.