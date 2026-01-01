Atlas CMMS هو نظام إدارة صيانة محوسب (CMMS) ذاتي الاستضافة، مصمم للمرافق والتصنيع والرعاية الصحية والضيافة وفرق المرافق. يقوم بمركزة أوامر العمل وجداول الصيانة الوقائية وسجلات المعدات ومخزون قطع الغيار وطلبات الخدمة، بحيث يتشارك الفنيون والمديرون مصدرًا واحدًا للمعلومات الموثوقة بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والسجلات الورقية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني.

تحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات الأصول الحساسة وسجلات الفنيين وسجل الصيانة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود المورد. يقوم Spring Boot بتشغيل الواجهة الخلفية، ويدعم React تطبيق الويب، ويتيح تطبيق جوال مصاحب للفنيين الميدانيين العمل دون اتصال ومزامنة البيانات عند إعادة الاتصال.