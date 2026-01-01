انشر Atlas CMMS بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة الصيانة مفتوحة المصدر لأوامر العمل والأصول والجدولة الوقائية على نطاق واسع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Atlas CMMS
Atlas CMMS هو نظام إدارة صيانة محوسب (CMMS) ذاتي الاستضافة، مصمم للمرافق والتصنيع والرعاية الصحية والضيافة وفرق المرافق. يقوم بمركزة أوامر العمل وجداول الصيانة الوقائية وسجلات المعدات ومخزون قطع الغيار وطلبات الخدمة، بحيث يتشارك الفنيون والمديرون مصدرًا واحدًا للمعلومات الموثوقة بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والسجلات الورقية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني.
تحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات الأصول الحساسة وسجلات الفنيين وسجل الصيانة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود المورد. يقوم Spring Boot بتشغيل الواجهة الخلفية، ويدعم React تطبيق الويب، ويتيح تطبيق جوال مصاحب للفنيين الميدانيين العمل دون اتصال ومزامنة البيانات عند إعادة الاتصال.
الميزات الرئيسية لـ Atlas CMMS
إدارة أوامر العمل
أنشئ وعيّن وتتبع أوامر العمل مع الأولويات وسجلات الوقت والمرفقات والسجل الكامل لكل مهمة وفني.
صيانة وقائية
جدولة عمليات فحص متكررة وأتمتة إنشاء أوامر العمل من المشغلات بناءً على قراءات العدادات، أو الفواصل الزمنية، أو أحداث الأصول.
تتبع الأصول والمخزون
فهرسة المعدات مع مقاييس وقت التوقف، وتكاليف الصيانة، ومخزون قطع الغيار مع تنبيهات المخزون بالإضافة إلى أوامر الشراء الآلية.
تطبيق ميداني للهواتف المحمولة
تتيح تطبيقات iOS و Android الأصلية للفنيين مسح رموز QR وتسجيل الوقت والتقاط الصور وإكمال أوامر العمل مباشرة في الموقع.
التحليلات والتقارير
تغطي لوحات المعلومات المدمجة امتثال أوامر العمل، وموثوقية المعدات، واتجاهات التوقف، واستغلال العمالة، وتحليل التكاليف.
ما أهمية تشغيل Atlas CMMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.