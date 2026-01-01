خصم يصل إلى 70% على Atlas CMMS

انشر Atlas CMMS بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة إدارة الصيانة مفتوحة المصدر لأوامر العمل والأصول والجدولة الوقائية على نطاق واسع.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Atlas CMMS بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Atlas CMMS

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Atlas CMMS

Atlas CMMS هو نظام إدارة صيانة محوسب (CMMS) ذاتي الاستضافة، مصمم للمرافق والتصنيع والرعاية الصحية والضيافة وفرق المرافق. يقوم بمركزة أوامر العمل وجداول الصيانة الوقائية وسجلات المعدات ومخزون قطع الغيار وطلبات الخدمة، بحيث يتشارك الفنيون والمديرون مصدرًا واحدًا للمعلومات الموثوقة بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والسجلات الورقية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني.

تحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات الأصول الحساسة وسجلات الفنيين وسجل الصيانة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود المورد. يقوم Spring Boot بتشغيل الواجهة الخلفية، ويدعم React تطبيق الويب، ويتيح تطبيق جوال مصاحب للفنيين الميدانيين العمل دون اتصال ومزامنة البيانات عند إعادة الاتصال.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Atlas CMMS

إدارة أوامر العمل

أنشئ وعيّن وتتبع أوامر العمل مع الأولويات وسجلات الوقت والمرفقات والسجل الكامل لكل مهمة وفني.

صيانة وقائية

جدولة عمليات فحص متكررة وأتمتة إنشاء أوامر العمل من المشغلات بناءً على قراءات العدادات، أو الفواصل الزمنية، أو أحداث الأصول.

تتبع الأصول والمخزون

فهرسة المعدات مع مقاييس وقت التوقف، وتكاليف الصيانة، ومخزون قطع الغيار مع تنبيهات المخزون بالإضافة إلى أوامر الشراء الآلية.

تطبيق ميداني للهواتف المحمولة

تتيح تطبيقات iOS و Android الأصلية للفنيين مسح رموز QR وتسجيل الوقت والتقاط الصور وإكمال أوامر العمل مباشرة في الموقع.

التحليلات والتقارير

تغطي لوحات المعلومات المدمجة امتثال أوامر العمل، وموثوقية المعدات، واتجاهات التوقف، واستغلال العمالة، وتحليل التكاليف.

ما أهمية تشغيل Atlas CMMS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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