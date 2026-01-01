BookStack هو ويكي مجاني ومفتوح المصدر مبني على Laravel، ينظم الوثائق في تسلسل هرمي ثلاثي المستويات من الكتب والفصول والصفحات — مما يعكس طريقة تفكير الناس الطبيعية حول المحتوى المنظم. ويعني محرر WYSIWYG، ووضع Markdown المدمج، وتكامل مخططات draw.io أن الفرق يمكنها كتابة الوثائق وتوضيحها دون مغادرة المنصة.

تُبقي استضافة BookStack ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك الوثائق الداخلية الحساسة — مثل أدلة التشغيل، وقرارات البنية، وسياسات الموارد البشرية — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، دون تكاليف لكل مقعد ودون وصول طرف ثالث إلى محتواك. وتتيح لك الأذونات المستندة إلى الأدوار التحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو تعديل كل قسم من قاعدة المعارف.