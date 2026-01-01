انشر BookStack بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويكي مستضافة ذاتيًا بهيكل هرمي منظم من الكتب والفصول والصفحات لتوثيق الفريق المنظم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BookStack
BookStack هو ويكي مجاني ومفتوح المصدر مبني على Laravel، ينظم الوثائق في تسلسل هرمي ثلاثي المستويات من الكتب والفصول والصفحات — مما يعكس طريقة تفكير الناس الطبيعية حول المحتوى المنظم. ويعني محرر WYSIWYG، ووضع Markdown المدمج، وتكامل مخططات draw.io أن الفرق يمكنها كتابة الوثائق وتوضيحها دون مغادرة المنصة.
تُبقي استضافة BookStack ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك الوثائق الداخلية الحساسة — مثل أدلة التشغيل، وقرارات البنية، وسياسات الموارد البشرية — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، دون تكاليف لكل مقعد ودون وصول طرف ثالث إلى محتواك. وتتيح لك الأذونات المستندة إلى الأدوار التحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو تعديل كل قسم من قاعدة المعارف.
الميزات الرئيسية لـ BookStack
تسلسل هرمي منظم
تحافظ الكتب والفصول والصفحات على تنظيم الوثائق وسهولة تصفحها مع نمو قاعدة المعارف لتصل إلى آلاف الإدخالات.
محررات WYSIWYG و Markdown
يختار الكتّاب تجربة التحرير المفضلة لديهم، محرر مرئي قائم على الكتل أو ماركداون خام مع معاينة مباشرة، لكل صفحة على حدة.
أذونات قائمة على الدور
يتيح لك التحكم الدقيق في الوصول على مستوى الكتاب والفصل والصفحة تقسيم الوثائق بين الفرق والمقاولين والقراء العموميين.
البحث بالنص الكامل
البحث السريع عبر جميع نصوص الصفحات والعناوين والبيانات الوصفية يعني أن المستخدمين يجدون الإجابات دون الحاجة إلى معرفة مكان حفظ المحتوى.
سجل مراجعات الصفحة
يتم الاحتفاظ بنسخة لكل تعديل مع إمكانية عرض الفروقات والاستعادة بنقرة واحدة، مما يوفر سجل تدقيق وشبكة أمان للتوثيق التعاوني.
ما أهمية تشغيل BookStack على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.