انشر Authorizer بنقرة واحدة.
خادم مصادقة مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا يوفر لتطبيقاتك طبقة هوية كاملة بدون SaaS من طرف ثالث.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام Authorizer
Authorizer هو خادم مصادقة وتفويض مستضاف ذاتيًا يحل محل الخدمات السحابية مثل Auth0 أو Firebase Auth أو Clerk. يوفر تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وOAuth الاجتماعي مع أكثر من 10 مزودين، والروابط السحرية، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار جاهزًا للاستخدام — كل ذلك يعمل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع تخزين بيانات المستخدم في قاعدة البيانات الخاصة بك.
بدلاً من دفع رسوم لكل مستخدم أو الوثوق بطرف ثالث ببيانات اعتماد المستخدمين لديك، تحافظ الاستضافة الذاتية لـ Authorizer على الملكية الكاملة لطبقة الهوية الخاصة بك. يكشف عن واجهة برمجة تطبيقات GraphQL وصفحة تسجيل دخول مدمجة يمكن لتطبيقاتك إعادة التوجيه إليها، مدعومًا بـ SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو أحد أكثر من 13 من قواعد البيانات الخلفية المدعومة.
الميزات الرئيسية لـ Authorizer
تسجيل دخول اجتماعي وبدون كلمة مرور
دعم لـ Google و GitHub وأكثر من 10 مزودي OAuth، بالإضافة إلى الرابط السحري وMFA القائمة على TOTP، بحيث يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بأي طريقة يفضلونها.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
حدّد الأدوار المخصصة والأدوار المحمية لتقييد ما يمكن للمستخدمين المصادق عليهم فعله داخل تطبيقك.
GraphQL API
واجهة GraphQL الكاملة لإدارة المستخدمين، وإصدار الرموز المميزة، والتكوين تجعل الدمج سهلاً في أي مكدس تقني.
UI تسجيل الدخول المدمجة
يأتي مع صفحة تسجيل دخول جاهزة للاستخدام في /app ولوحة تحكم للمسؤول في /dashboard. لا تتطلب واجهة مستخدم مصادقة مخصصة للبدء.
أكثر من 13 محرك قاعدة بيانات
يمكنك التشغيل باستخدام SQLite لتبسيط الأمور أو الاتصال بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB أو إحدى أكثر من 10 قواعد بيانات أخرى مدعومة مع نمو احتياجاتك.
ما أهمية تشغيل Authorizer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.
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