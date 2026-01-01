انشر Authentik بتثبيت بنقرة واحدة.
مزود هوية مفتوح المصدر يقدم SSO للمؤسسات وOAuth2 وSAML والمصادقة متعددة العوامل لأي تطبيق.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Authentik
Authentik هو موفر هوية مرن مفتوح المصدر يوفر للمؤسسات مصادقة وإدارة مستخدمين على مستوى المؤسسات دون التعقيد المرتبط عادةً بالبنية التحتية للهوية. يدعم بروتوكولات OAuth2 و OpenID Connect و SAML، مما يجعله متوافقًا مع أي تطبيق أو خدمة تقريبًا تتطلب مصادقة المستخدم. المصادقة متعددة العوامل، وتدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص، وتكامل LDAP، وبوابة المستخدم للخدمة الذاتية تكمل قدراته.
استضافة Authentik ذاتيًا تمنحك سيادة كاملة على بيانات الاعتماد وبيانات الجلسة الخاصة بالمستخدمين، وتلغي الرسوم المتكررة لكل مستخدم التي تفرضها موفرو الهوية التجاريون، وتتيح لك تخصيص تدفقات المصادقة لتلبية المتطلبات الدقيقة لمؤسستك. يعمل هذا النشر على تشغيل خادم، وعامل خلفي، وPostgreSQL، وRedis — كل ما يلزم لمنصة هوية جاهزة للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Authentik
بروتوكولات SSO الشاملة
دعم OAuth2 و OpenID Connect و SAML يعني أن Authentik يعمل كمزود هوية لأي تطبيق أو خدمة حديثة تقريبًا مباشرةً من الصندوق.
MFA مرن
فرض المصادقة متعددة العوامل عبر تطبيقات مصادقة TOTP، مفاتيح أجهزة WebAuthn، أو SMS، قابلة للتكوين لكل تطبيق أو مجموعة مستخدمين.
تدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص
صمم خطوط أنابيب المصادقة مع خطوات شرطية، وعلامة تجارية مخصصة، والتحكم في الوصول بناءً على السياسات لتلبية متطلبات أمان مؤسستك.
تكامل دليل LDAP
اتصل بدلائل Active Directory أو LDAP الموجودة لمزامنة المستخدمين والمجموعات، تجنبًا للحاجة إلى إعادة بناء قاعدة بيانات المستخدمين لديك من الصفر.
تسجيل التدقيق والامتثال
تسجل سجلات الأحداث المفصلة ومسارات التدقيق كل حدث مصادقة، مما يمنحك الرؤية اللازمة لمراجعات الأمان والامتثال التنظيمي.
ما أهمية تشغيل Authentik على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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