Authentik هو موفر هوية مرن مفتوح المصدر يوفر للمؤسسات مصادقة وإدارة مستخدمين على مستوى المؤسسات دون التعقيد المرتبط عادةً بالبنية التحتية للهوية. يدعم بروتوكولات OAuth2 و OpenID Connect و SAML، مما يجعله متوافقًا مع أي تطبيق أو خدمة تقريبًا تتطلب مصادقة المستخدم. المصادقة متعددة العوامل، وتدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص، وتكامل LDAP، وبوابة المستخدم للخدمة الذاتية تكمل قدراته.

استضافة Authentik ذاتيًا تمنحك سيادة كاملة على بيانات الاعتماد وبيانات الجلسة الخاصة بالمستخدمين، وتلغي الرسوم المتكررة لكل مستخدم التي تفرضها موفرو الهوية التجاريون، وتتيح لك تخصيص تدفقات المصادقة لتلبية المتطلبات الدقيقة لمؤسستك. يعمل هذا النشر على تشغيل خادم، وعامل خلفي، وPostgreSQL، وRedis — كل ما يلزم لمنصة هوية جاهزة للإنتاج.