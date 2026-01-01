انشر 2FAuth بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مصادقة ثنائية ذاتي الاستضافة عبر الويب يمكن الوصول إليه من أي جهاز، مع إبقاء رموزك تحت سيطرتك.
اختر خطة VPS مقابل 2FAuth
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام 2FAuth
2FAuth هو بديل مفتوح المصدر وقائم على الويب لتطبيقات المصادقة المحمولة مثل Google Authenticator و Authy. يُنشئ رموز المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت (TOTP) ورموز HOTP عبر واجهة متصفح نظيفة، لذا فإن رموز مصادقتك يمكن الوصول إليها من أي جهاز—غير مقيدة بهاتف واحد.
على عكس تطبيقات المصادقة المخصصة للجوال فقط، يخزن 2FAuth أسرارك على بنية تحتية تتحكم بها مع تخزين مشفر وحماية اختيارية للحساب. هذا يعني عدم الارتباط ببائع معين، وعدم مشاركة البيانات مع الخدمات التجارية، وعدم الاعتماد على هاتف يمكن أن يُفقد أو يتلف عندما تحتاج إلى تسجيل الدخول بشدة.
الميزات الرئيسية لـ 2FAuth
وصول عبر الويب
ادخل إلى جميع رموز 2FA الخاصة بك من أي متصفح على أي جهاز، مما يلغي الاعتماد على هاتف واحد أثناء لحظات تسجيل الدخول الحاسمة.
دعم TOTP و HOTP
يولد كلمات مرور لمرة واحدة مستندة إلى الوقت ومستندة إلى العداد، تغطي معايير المصادقة المستخدمة من قبل كل خدمة تقريبًا تقدم 2FA.
سهولة إعداد الحساب
أضف حسابات عبر مسح رمز QR أو الإدخال اليدوي، ونظّمها في مجموعات باستخدام أيقونات لتحديد هويتها بصريًا بسرعة.
الاستيراد والتصدير
انتقل من Google Authenticator و Aegis و 2FAS باستخدام أدوات الاستيراد المدمجة، وصدّر بياناتك في أي وقت لمنع التقيّد.
تسجيل دخول بدون كلمة مرور
يتيح لك دعم WebAuthn المصادقة على 2FAuth نفسه بدون كلمة مرور، مما يضيف طبقة أمان حديثة إلى المدير الذي يحمي حساباتك الأخرى.
ما أهمية تشغيل 2FAuth على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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