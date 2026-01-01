2FAuth هو بديل مفتوح المصدر وقائم على الويب لتطبيقات المصادقة المحمولة مثل Google Authenticator و Authy. يُنشئ رموز المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت (TOTP) ورموز HOTP عبر واجهة متصفح نظيفة، لذا فإن رموز مصادقتك يمكن الوصول إليها من أي جهاز—غير مقيدة بهاتف واحد.

على عكس تطبيقات المصادقة المخصصة للجوال فقط، يخزن 2FAuth أسرارك على بنية تحتية تتحكم بها مع تخزين مشفر وحماية اختيارية للحساب. هذا يعني عدم الارتباط ببائع معين، وعدم مشاركة البيانات مع الخدمات التجارية، وعدم الاعتماد على هاتف يمكن أن يُفقد أو يتلف عندما تحتاج إلى تسجيل الدخول بشدة.