خصم يصل إلى 70% على 2FAuth

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مدير مصادقة ثنائية ذاتي الاستضافة عبر الويب يمكن الوصول إليه من أي جهاز، مع إبقاء رموزك تحت سيطرتك.

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نطاق تردّدي 16TB
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25.99  US$ /الشهر
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تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام 2FAuth

2FAuth هو بديل مفتوح المصدر وقائم على الويب لتطبيقات المصادقة المحمولة مثل Google Authenticator و Authy. يُنشئ رموز المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت (TOTP) ورموز HOTP عبر واجهة متصفح نظيفة، لذا فإن رموز مصادقتك يمكن الوصول إليها من أي جهاز—غير مقيدة بهاتف واحد.

على عكس تطبيقات المصادقة المخصصة للجوال فقط، يخزن 2FAuth أسرارك على بنية تحتية تتحكم بها مع تخزين مشفر وحماية اختيارية للحساب. هذا يعني عدم الارتباط ببائع معين، وعدم مشاركة البيانات مع الخدمات التجارية، وعدم الاعتماد على هاتف يمكن أن يُفقد أو يتلف عندما تحتاج إلى تسجيل الدخول بشدة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ 2FAuth

وصول عبر الويب

ادخل إلى جميع رموز 2FA الخاصة بك من أي متصفح على أي جهاز، مما يلغي الاعتماد على هاتف واحد أثناء لحظات تسجيل الدخول الحاسمة.

دعم TOTP و HOTP

يولد كلمات مرور لمرة واحدة مستندة إلى الوقت ومستندة إلى العداد، تغطي معايير المصادقة المستخدمة من قبل كل خدمة تقريبًا تقدم 2FA.

سهولة إعداد الحساب

أضف حسابات عبر مسح رمز QR أو الإدخال اليدوي، ونظّمها في مجموعات باستخدام أيقونات لتحديد هويتها بصريًا بسرعة.

الاستيراد والتصدير

انتقل من Google Authenticator و Aegis و 2FAS باستخدام أدوات الاستيراد المدمجة، وصدّر بياناتك في أي وقت لمنع التقيّد.

تسجيل دخول بدون كلمة مرور

يتيح لك دعم WebAuthn المصادقة على 2FAuth نفسه بدون كلمة مرور، مما يضيف طبقة أمان حديثة إلى المدير الذي يحمي حساباتك الأخرى.

ما أهمية تشغيل 2FAuth على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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