انشر Casibase بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي ومنصة دردشة مدعومة بـ LLM لبناء مساعدين متخصصين.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Casibase
Casibase هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات بناء مساعدين خاصين بالمجال مدعومين ببيانات المؤسسة الحقيقية. تجمع بين استيعاب المستندات القائم على التضمين مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة — بما في ذلك ChatGPT و Claude و Llama 3 و DeepSeek — حتى تتمكن الفرق من الاستعلام عن قاعدة معارفها الخاصة من خلال واجهة دردشة باللغة الطبيعية دون إرسال المستندات الخام إلى خدمات الجهات الخارجية.
استضافة Casibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للنموذج بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يأتي المكدس مع MySQL للمثابرة ويتكامل مع Casdoor للمصادقة على مستوى المؤسسات بما في ذلك GitHub و Google ومزودي OAuth المخصصين.
الميزات الرئيسية لـ Casibase
دعم LLM متعدد النماذج
اتصل بنماذج ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek R1 وHuggingFace حتى تتمكن من التبديل بين مقدمي الخدمة أو مقارنتهم دون إعادة استيعاب قاعدة معرفتك.
استرجاع قائم على التضمين
تُقسّم المستندات وتُضمّن في وقت الاستيعاب، مما يتيح البحث الدلالي الذي يُبرز المقاطع ذات الصلة سياقياً بدلاً من مطابقات الكلمات المفتاحية.
مصادقة المؤسسات
يوفر تكامل Casdoor تسجيل الدخول الموحد مع GitHub و Google وموفري OAuth للمؤسسات، مع ضوابط دقيقة للأذونات عبر مخازن المعرفة.
واجهة متعددة اللغات
تدعم واجهة مستخدم الويب 12 لغة، مما يجعلها متاحة للفرق الموزعة عالميًا دون الحاجة إلى أعمال توطين إضافية.
الوصول عن بعد إلى الأصول
يتيح لك دعم بروتوكولات RDP و VNC و SSH المدمج إرفاق البنية التحتية البعيدة كأصول معرفية إلى جانب المستندات وسجل الدردشة.
ما أهمية تشغيل Casibase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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