Casibase هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات بناء مساعدين خاصين بالمجال مدعومين ببيانات المؤسسة الحقيقية. تجمع بين استيعاب المستندات القائم على التضمين مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة — بما في ذلك ChatGPT و Claude و Llama 3 و DeepSeek — حتى تتمكن الفرق من الاستعلام عن قاعدة معارفها الخاصة من خلال واجهة دردشة باللغة الطبيعية دون إرسال المستندات الخام إلى خدمات الجهات الخارجية.

استضافة Casibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للنموذج بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يأتي المكدس مع MySQL للمثابرة ويتكامل مع Casdoor للمصادقة على مستوى المؤسسات بما في ذلك GitHub و Google ومزودي OAuth المخصصين.