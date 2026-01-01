انشر Cloudflared بنقرة واحدة.
Cloudflare Tunnel daemon يعرض الخدمات بأمان إلى الإنترنت دون فتح منافذ جدار الحماية.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Cloudflared
Cloudflared هو البرنامج الخفي للعميل الخاص بـ Cloudflare Tunnel، الذي ينشئ اتصالات مشفرة صادرة فقط من خادم VPS الخاص بك إلى شبكة حافة Cloudflare. عن طريق توجيه كل حركة المرور عبر Cloudflare قبل وصولها إلى الخادم الأصلي الخاص بك، تحصل على حماية DDoS مدمجة وتغطية WAF دون الحاجة إلى فتح منافذ جدار حماية واردة أو كشف عنوان IP الخاص بخادمك.
استضافة البرنامج الخفي Cloudflared ذاتيًا على خادم VPS توفر نفقًا مستقرًا ويعمل دائمًا، لا يخضع لقيود موثوقية اتصالات الإنترنت المنزلية. يتم تخزين رموز Cloudflare الخاصة بك وتكوين النفق على بنية تحتية تتحكم بها، وتجعل واجهة الويب المضمنة الإعداد الأولي والإدارة المستمرة أمرًا مباشرًا دون استخدام سطر الأوامر.
الميزات الرئيسية لـ Cloudflared
لا حاجة إلى منافذ واردة
تنشأ جميع الاتصالات صادرة من خادمك، مما يلغي الحاجة إلى فتح قواعد جدار الحماية أو تكوين إعادة توجيه منفذ NAT.
حماية رقم IP الأصلي
تصل حركة المرور إلى خادمك فقط عبر Cloudflare، مما يخفي IP خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عن الماسحات الضوئية ومحاولات الهجوم المباشر.
حماية DDoS مدمجة
تمتص Cloudflare الهجمات الحجمية عند الحافة قبل أن تصل أي حركة مرور إلى الخادم الأصلي الخاص بك.
تكامل الثقة المعدومة
اربط الأنفاق مع Cloudflare Access لفرض المصادقة المستندة إلى الهوية على أي خدمة داخلية بدون VPN.
تكوين عبر الويب
أدِر رموز الأنفاق والمسارات عبر واجهة مستخدم ويب مضمنة دون الحاجة إلى الانتقال إلى سطر الأوامر.
ما أهمية تشغيل Cloudflared على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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