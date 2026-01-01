Cloudflared هو البرنامج الخفي للعميل الخاص بـ Cloudflare Tunnel، الذي ينشئ اتصالات مشفرة صادرة فقط من خادم VPS الخاص بك إلى شبكة حافة Cloudflare. عن طريق توجيه كل حركة المرور عبر Cloudflare قبل وصولها إلى الخادم الأصلي الخاص بك، تحصل على حماية DDoS مدمجة وتغطية WAF دون الحاجة إلى فتح منافذ جدار حماية واردة أو كشف عنوان IP الخاص بخادمك.

استضافة البرنامج الخفي Cloudflared ذاتيًا على خادم VPS توفر نفقًا مستقرًا ويعمل دائمًا، لا يخضع لقيود موثوقية اتصالات الإنترنت المنزلية. يتم تخزين رموز Cloudflare الخاصة بك وتكوين النفق على بنية تحتية تتحكم بها، وتجعل واجهة الويب المضمنة الإعداد الأولي والإدارة المستمرة أمرًا مباشرًا دون استخدام سطر الأوامر.