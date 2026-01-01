COPS (خادم Calibre OPDS PHP) هو بديل سريع للقراءة فقط لخادم محتوى Calibre المدمج. يعرض مكتبة Calibre موجودة — ملف metadata.db القياسي — من خلال واجهة HTML بسيطة للمتصفحات وتغذية OPDS لقارئات الكتب الإلكترونية مثل Moon+ Reader وKyBook وAldiko وMarvin. لأنه يعمل على PHP عادي بدون قاعدة بيانات خاصة به، فإنه يظل سريع الاستجابة على الأجهزة المتواضعة ويبدأ في ثوانٍ.

تمنح استضافة COPS ذاتيًا على VPS قارئات الكتب الإلكترونية المتنقلة نقطة نهاية سريعة للكتالوج دون الحاجة إلى إبقاء نسخة Calibre لسطح المكتب قيد التشغيل، ويتكامل بشكل طبيعي مع Calibre-Web للمستخدمين الذين يريدون كتالوجًا عامًا للقراءة فقط منفصلاً عن واجهة المستخدم (UI) لإدارتهم الكاملة.