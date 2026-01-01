انشر COPS بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم PHP OPDS وHTML خفيف الوزن لمكتبة كتبك الإلكترونية Calibre، مُحسّن للاستضافة المشتركة والإعدادات منخفضة الموارد.
اختر خطة VPS مقابل COPS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام COPS
COPS (خادم Calibre OPDS PHP) هو بديل سريع للقراءة فقط لخادم محتوى Calibre المدمج. يعرض مكتبة Calibre موجودة — ملف
metadata.db القياسي — من خلال واجهة HTML بسيطة للمتصفحات وتغذية OPDS لقارئات الكتب الإلكترونية مثل Moon+ Reader وKyBook وAldiko وMarvin. لأنه يعمل على PHP عادي بدون قاعدة بيانات خاصة به، فإنه يظل سريع الاستجابة على الأجهزة المتواضعة ويبدأ في ثوانٍ.
تمنح استضافة COPS ذاتيًا على VPS قارئات الكتب الإلكترونية المتنقلة نقطة نهاية سريعة للكتالوج دون الحاجة إلى إبقاء نسخة Calibre لسطح المكتب قيد التشغيل، ويتكامل بشكل طبيعي مع Calibre-Web للمستخدمين الذين يريدون كتالوجًا عامًا للقراءة فقط منفصلاً عن واجهة المستخدم (UI) لإدارتهم الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ COPS
تغذية OPDS أصلية
فهرس OPDS 1.1 مدمج بحيث يمكن لتطبيقات القراءة على الجوال تصفح مكتبة Calibre الخاصة بك والبحث فيها وتنزيل المحتوى منها مباشرةً.
يقرأ Calibre metadata.db
يتصل مباشرة بقاعدة بيانات SQLite نفسها التي يستخدمها Calibre: لا استيراد ولا مكتبة مكررة ولا خطوة مزامنة.
بصمة خفيفة الوزن
PHP خالص بدون قاعدة بيانات خارجية، لذلك يبقى سريعًا على خطط VPS الصغيرة ويتعامل مع المكتبات التي تحتوي على آلاف العناوين.
قارئ داخل المتصفح
يقرأ ملفات EPUB مباشرة في المتصفح عبر Monocle، حتى يتمكن المستخدمون من معاينة الكتب دون تنزيلها أولاً.
سمات وإعدادات مخصصة
قابل للتعديل لكل مثيل عبر
local.php: اختر سمة واضبط حجم الصفحة وقيّد الوصول أو اعرض قواعد بيانات متعددة في آن واحد.
ما أهمية تشغيل COPS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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