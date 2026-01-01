خصم يصل إلى 70% على CitrineOS

انشر CitrineOS بتثبيت بنقرة واحدة.

نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر OCPP 2.0.1 لمشغلي شبكات المركبات الكهربائية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
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انشر CitrineOS بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 64%
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24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام CitrineOS

CitrineOS هو نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر (CSMS) من LF Energy، مبني حول بروتوكول OCPP 2.0.1، مع دعم رجعي لـ OCPP 1.6. يقوم الخادم بتوجيه رسائل WebSocket من شواحن المركبات الكهربائية، ويحتفظ بالمعاملات والتكوينات في PostgreSQL مع PostGIS، ويعرض واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL عبر طبقة Hasura لتكاملات المشغلين.

تتيح لك استضافة CitrineOS ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ ببيانات قياس المحطة، وتراخيص السائقين، وسجل المعاملات تحت سيطرتك الخاصة بدلاً من سحابة بائع. تتيح لك وحدة تحكم Hasura GraphQL الاستعلام عن بيانات محطات الشحن وإدارتها مباشرة في المتصفح، بينما تظل منافذ OCPP WebSocket مفتوحة لتوصيل الشواحن.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ CitrineOS

OCPP 2.0.1 أصلي

تطبق أحدث بروتوكول Open Charge Point بنواة معتمدة وملفات تعريف أمان متقدمة، بالإضافة إلى التوافق الرجعي مع محطات OCPP 1.6.

وحدة تحكم بيانات GraphQL

تنشئ Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL ووحدة تحكم محددة النوع فوق مخطط CitrineOS، مما يتيح الاستعلامات في الوقت الفعلي عن الجلسات وقيم العداد وحالة المحطة.

موجه رسائل نمطي

يوجه نظام الوحدات المعتمد على المزين رسائل OCPP عبر RabbitMQ، بحيث تتوسع وحدات الترخيص والمعاملات وإعداد التقارير بشكل مستقل عن طبقة WebSocket.

الوصول إلى البيانات عبر GraphQL

تُنشئ Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL (API) مُحددة النوع بناءً على مخطط CitrineOS PostgreSQL، مما يتيح اشتراكات في الوقت الفعلي للجلسات وقيم العداد وحالة المحطة.

تخزين متوافق مع S3

يخزّن مثيل MinIO المدمج صور البرامج الثابتة، وسجلات المحطات، وحزم الشهادات عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 القياسية، وهو جاهز للتبديل إلى AWS S3 أو GCS لاحقًا.

ما أهمية تشغيل CitrineOS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

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