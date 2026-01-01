انشر CitrineOS بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر OCPP 2.0.1 لمشغلي شبكات المركبات الكهربائية.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام CitrineOS
CitrineOS هو نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر (CSMS) من LF Energy، مبني حول بروتوكول OCPP 2.0.1، مع دعم رجعي لـ OCPP 1.6. يقوم الخادم بتوجيه رسائل WebSocket من شواحن المركبات الكهربائية، ويحتفظ بالمعاملات والتكوينات في PostgreSQL مع PostGIS، ويعرض واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL عبر طبقة Hasura لتكاملات المشغلين.
تتيح لك استضافة CitrineOS ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ ببيانات قياس المحطة، وتراخيص السائقين، وسجل المعاملات تحت سيطرتك الخاصة بدلاً من سحابة بائع. تتيح لك وحدة تحكم Hasura GraphQL الاستعلام عن بيانات محطات الشحن وإدارتها مباشرة في المتصفح، بينما تظل منافذ OCPP WebSocket مفتوحة لتوصيل الشواحن.
الميزات الرئيسية لـ CitrineOS
OCPP 2.0.1 أصلي
تطبق أحدث بروتوكول Open Charge Point بنواة معتمدة وملفات تعريف أمان متقدمة، بالإضافة إلى التوافق الرجعي مع محطات OCPP 1.6.
وحدة تحكم بيانات GraphQL
تنشئ Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL ووحدة تحكم محددة النوع فوق مخطط CitrineOS، مما يتيح الاستعلامات في الوقت الفعلي عن الجلسات وقيم العداد وحالة المحطة.
موجه رسائل نمطي
يوجه نظام الوحدات المعتمد على المزين رسائل OCPP عبر RabbitMQ، بحيث تتوسع وحدات الترخيص والمعاملات وإعداد التقارير بشكل مستقل عن طبقة WebSocket.
الوصول إلى البيانات عبر GraphQL
تُنشئ Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL (API) مُحددة النوع بناءً على مخطط CitrineOS PostgreSQL، مما يتيح اشتراكات في الوقت الفعلي للجلسات وقيم العداد وحالة المحطة.
تخزين متوافق مع S3
يخزّن مثيل MinIO المدمج صور البرامج الثابتة، وسجلات المحطات، وحزم الشهادات عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 القياسية، وهو جاهز للتبديل إلى AWS S3 أو GCS لاحقًا.
ما أهمية تشغيل CitrineOS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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