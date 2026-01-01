CitrineOS هو نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر (CSMS) من LF Energy، مبني حول بروتوكول OCPP 2.0.1، مع دعم رجعي لـ OCPP 1.6. يقوم الخادم بتوجيه رسائل WebSocket من شواحن المركبات الكهربائية، ويحتفظ بالمعاملات والتكوينات في PostgreSQL مع PostGIS، ويعرض واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL عبر طبقة Hasura لتكاملات المشغلين.

تتيح لك استضافة CitrineOS ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ ببيانات قياس المحطة، وتراخيص السائقين، وسجل المعاملات تحت سيطرتك الخاصة بدلاً من سحابة بائع. تتيح لك وحدة تحكم Hasura GraphQL الاستعلام عن بيانات محطات الشحن وإدارتها مباشرة في المتصفح، بينما تظل منافذ OCPP WebSocket مفتوحة لتوصيل الشواحن.