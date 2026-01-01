Appsmith عبارة عن منصة رائدة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين بناء أدوات داخلية مخصصة، ولوحات تحكم إدارية، ولوحات معلومات في ساعات بدلاً من أسابيع. مكتبة عناصر واجهة مستخدم (widgets) بالسحب والإفلات، وموصلات أصلية لأكثر من 25 قاعدة بيانات، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال، تعني أنه يمكنك تسليم تطبيقات عاملة دون بناء واجهة أمامية من الصفر أو انتظار دورات الهندسة.

استضافة Appsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات، ومفاتيح API، وبيانات الأعمال الحساسة بالكامل ضمن بنيتك التحتية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا تغادر أي بيانات شبكتك، وتحكم كامل في سياسات الوصول، واستراتيجيات النسخ الاحتياطي، والتوسع مع نمو محفظة أدواتك الداخلية.