انشر Appsmith بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات الداخلية، لوحات التحكم، ولوحات المعلومات بسرعة السحب والإفلات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Appsmith
Appsmith عبارة عن منصة رائدة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين بناء أدوات داخلية مخصصة، ولوحات تحكم إدارية، ولوحات معلومات في ساعات بدلاً من أسابيع. مكتبة عناصر واجهة مستخدم (widgets) بالسحب والإفلات، وموصلات أصلية لأكثر من 25 قاعدة بيانات، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال، تعني أنه يمكنك تسليم تطبيقات عاملة دون بناء واجهة أمامية من الصفر أو انتظار دورات الهندسة.
استضافة Appsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات، ومفاتيح API، وبيانات الأعمال الحساسة بالكامل ضمن بنيتك التحتية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا تغادر أي بيانات شبكتك، وتحكم كامل في سياسات الوصول، واستراتيجيات النسخ الاحتياطي، والتوسع مع نمو محفظة أدواتك الداخلية.
الميزات الرئيسية لـ Appsmith
منشئ السحب والإفلات المرئي
تجميع الواجهات من أكثر من 45 أداة جاهزة، بما في ذلك الجداول، والرسوم البيانية، والنماذج، والخرائط، ليتمكن المطورون من إنتاج أدوات داخلية متقنة دون كتابة كود الواجهة الأمامية.
أكثر من 25 موصل قاعدة بيانات
اتصل أصلاً بـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB وElasticsearch وغيرها، بالإضافة إلى أي REST API أو GraphQL API، مما يمنحك وصولاً مباشرًا إلى مكدس بياناتك بالكامل من منصة واحدة.
JavaScript منطق الأعمال
اكتب JavaScript مخصصًا إلى جانب المكونات المرئية للتعامل مع تحويلات البيانات المعقدة، والمنطق الشرطي، وسير العمل متعدد الخطوات التي لا تستطيع أدوات لا تتطلب كتابة أكواد التعبير عنها.
التحكم بالإصدارات المستند إلى Git
تتبع التغييرات على رمز التطبيق في Git، مما يتيح مراجعات التعليمات البرمجية، وعمليات التراجع، وسير عمل التطوير التعاوني التي تجلب انضباط هندسة البرمجيات إلى الأدوات الداخلية.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
قم بتعيين أذونات دقيقة على مستوى التطبيق والصفحة والأداة بحيث يمكن للأشخاص المناسبين عرض أو تعديل كل أداة دون تعريض العمليات الحساسة للمنظمة بأكملها.
ما أهمية تشغيل Appsmith على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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