Casdoor هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول (IAM) تعمل كخادم مصادقة مركزي لتطبيقاتك. تم بناؤها بدعم جاهز لـ OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML وLDAP، وتتيح لأي تطبيق تفويض تسجيل دخول المستخدم إلى خدمة موثوقة واحدة — مما يلغي أنظمة تسجيل الدخول لكل تطبيق ويمنح المستخدمين مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد عبر مكدسك بالكامل.

تحافظ استضافة Casdoor ذاتيًا على بيانات اعتماد المستخدمين وبيانات الجلسة الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم وبدون تقييد المورد. المصادقة متعددة العوامل المدمجة، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والأذونات الدقيقة عبر Casbin تجعله منصة هوية متكاملة للفرق من أي حجم.