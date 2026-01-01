انشر Casdoor بنقرة واحدة.
منصة إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع دعم OAuth 2.0 وOIDC وSAML لتسجيل الدخول الموحد المركزي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Casdoor
Casdoor هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول (IAM) تعمل كخادم مصادقة مركزي لتطبيقاتك. تم بناؤها بدعم جاهز لـ OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML وLDAP، وتتيح لأي تطبيق تفويض تسجيل دخول المستخدم إلى خدمة موثوقة واحدة — مما يلغي أنظمة تسجيل الدخول لكل تطبيق ويمنح المستخدمين مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد عبر مكدسك بالكامل.
تحافظ استضافة Casdoor ذاتيًا على بيانات اعتماد المستخدمين وبيانات الجلسة الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم وبدون تقييد المورد. المصادقة متعددة العوامل المدمجة، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والأذونات الدقيقة عبر Casbin تجعله منصة هوية متكاملة للفرق من أي حجم.
الميزات الرئيسية لـ Casdoor
بروتوكولات SSO العالمية
يتيح دعم OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML لـ Casdoor العمل كموفر للهوية لأي تطبيق تقريبًا جاهزًا للاستخدام.
المصادقة متعددة العوامل
فرض TOTP، ومفاتيح أجهزة WebAuthn، ورموز SMS، أو Face ID عبر جميع التطبيقات المتصلة باستخدام سياسات المصادقة متعددة العوامل (MFA) لكل تطبيق.
مقدمو تسجيل الدخول الاجتماعي
موصلات مدمجة لـ GitHub و Google و Microsoft وعشرات من مقدمي الخدمات الآخرين تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الحالية.
التحكم الدقيق بالوصول
تتحكم سياسات ACL و RBAC و ABAC المدعومة بـ Casbin بدقة في المستخدمين والأدوار التي يمكنهم الوصول إلى الموارد عبر منصتك.
دعم متعدد المنظمات
أدِر منظمات متعددة ومعزولة مع مجموعات مستخدمين وتطبيقات وسياسات منفصلة من مثيل Casdoor واحد.
ما أهمية تشغيل Casdoor على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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