انشر ClickHouse بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات OLAP عمودية مفتوحة المصدر مصممة للتحليلات في الوقت الفعلي على مليارات الصفوف مع زمن استجابة للاستعلام بالمللي ثانية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ClickHouse
ClickHouse هو نظام إدارة قواعد بيانات عمودي مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) — لتشغيل استعلامات التجميع على مليارات الصفوف في غضون أجزاء من الثانية دون الحاجة إلى مكعبات محسوبة مسبقًا أو طرق عرض مجسدة. تم تطويره في الأصل في Yandex وتتولى صيانته الآن شركة ClickHouse Inc.، وهو يدعم منصات التحليلات والواجهات الخلفية للمراقبة وخطوط أنابيب أحداث المنتج في الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى Cloudflare وUber وeBay.
استضافة ClickHouse ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح الواجهات الخلفية للتطبيقات ولوحات معلومات التحليلات وأدوات المراقبة طبقة استعلام عالية الأداء لبيانات السجل والمقاييس وأحداث المستخدم وأعباء عمل السلاسل الزمنية. توفر واجهة المستخدم Play المدمجة واجهة استعلام قائمة على المتصفح بحيث يمكن للمحللين كتابة SQL دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب.
الميزات الرئيسية لـ ClickHouse
التخزين العمودي
ضغط لكل عمود وتخطيط القرص يوفران نسب ضغط تتراوح من 10 إلى 100 ضعف واستعلامات تجميع أسرع بكثير مقارنة بقواعد البيانات الموجهة للصفوف.
عائلة محركات MergeTree
محركات جداول متخصصة لسلاسل البيانات الزمنية، والبيانات المكررة، والمجاميع التجميعية، وأعباء عمل الرسوم البيانية، تعمل على تحسين التخزين والاستعلامات لكل حالة استخدام.
Play UI مدمجة
نفّذ استعلامات SQL مخصصة مباشرة من المتصفح على /play مع تمييز بناء الجملة وسجل الاستعلامات وتصور النتائج.
طرق العرض المجسدة
تتيح لك الجداول المجمعة مسبقًا التي تتم صيانتها تدريجياً خدمة استعلامات لوحة المعلومات مقابل مليارات الصفوف بزمن استجابة أقل من ثانية.
موزع ومكرر
دعم أصلي للتجزئة عبر العقد ونسخ الجداول لتحقيق توفر عالٍ بدون خدمات تنسيق خارجية.
ما أهمية تشغيل ClickHouse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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