ClickHouse هو نظام إدارة قواعد بيانات عمودي مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) — لتشغيل استعلامات التجميع على مليارات الصفوف في غضون أجزاء من الثانية دون الحاجة إلى مكعبات محسوبة مسبقًا أو طرق عرض مجسدة. تم تطويره في الأصل في Yandex وتتولى صيانته الآن شركة ClickHouse Inc.، وهو يدعم منصات التحليلات والواجهات الخلفية للمراقبة وخطوط أنابيب أحداث المنتج في الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى Cloudflare وUber وeBay.

استضافة ClickHouse ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح الواجهات الخلفية للتطبيقات ولوحات معلومات التحليلات وأدوات المراقبة طبقة استعلام عالية الأداء لبيانات السجل والمقاييس وأحداث المستخدم وأعباء عمل السلاسل الزمنية. توفر واجهة المستخدم Play المدمجة واجهة استعلام قائمة على المتصفح بحيث يمكن للمحللين كتابة SQL دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب.