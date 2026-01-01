Apache Amoro هو مشروع Apache قيد الاحتضان يضيف طبقة ذاتية الإدارة فوق تنسيقات مستودع البيانات المفتوحة، مما يوفر لوحة تحكم ويب موحدة للكتالوجات والجداول والتحسين الذاتي المستمر. يتكامل مع Flink و Spark و Trino بحيث يمكن لفرق المنصات مركزة صيانة الجداول وضغط الملفات وانتهاء صلاحية اللقطات وسياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر تنسيقات جداول متعددة من مكان واحد.

تحافظ استضافة Amoro ذاتيًا على البيانات الوصفية للكتالوج وإحصائيات الجدول ونشاط المحسّن على البنية التحتية التي تتحكم فيها، وخالية من رسوم SaaS لكل جدول. تعرض واجهة المستخدم الويب المرفقة أحجام الجداول وتقدم التحسين وسجل اللقطات والوصول إلى طرفية SQL، مما يمنح فرق منصات البيانات وحدة تحكم تشغيلية لا توجد في عمليات نشر Iceberg أو Paimon الخام.