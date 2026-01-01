نشر Apache Amoro بنقرة واحدة.
خدمة إدارة Lakehouse مفتوحة المصدر لجداول Apache Iceberg وMixed-Iceberg وMixed-Hive وPaimon.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Amoro
Apache Amoro هو مشروع Apache قيد الاحتضان يضيف طبقة ذاتية الإدارة فوق تنسيقات مستودع البيانات المفتوحة، مما يوفر لوحة تحكم ويب موحدة للكتالوجات والجداول والتحسين الذاتي المستمر. يتكامل مع Flink و Spark و Trino بحيث يمكن لفرق المنصات مركزة صيانة الجداول وضغط الملفات وانتهاء صلاحية اللقطات وسياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر تنسيقات جداول متعددة من مكان واحد.
تحافظ استضافة Amoro ذاتيًا على البيانات الوصفية للكتالوج وإحصائيات الجدول ونشاط المحسّن على البنية التحتية التي تتحكم فيها، وخالية من رسوم SaaS لكل جدول. تعرض واجهة المستخدم الويب المرفقة أحجام الجداول وتقدم التحسين وسجل اللقطات والوصول إلى طرفية SQL، مما يمنح فرق منصات البيانات وحدة تحكم تشغيلية لا توجد في عمليات نشر Iceberg أو Paimon الخام.
الميزات الرئيسية لـ Apache Amoro
لوحة معلومات lakehouse موحدة
تصفح الكتالوجات والمخططات والجداول واللقطات والأقسام عبر تنسيقات Iceberg و Mixed-Iceberg و Mixed-Hive و Paimon من واجهة مستخدم ويب واحدة دون كتابة SQL.
محرك ذاتي التحسين
يضغط الملفات الصغيرة باستمرار، ويدمج عمليات الحذف، ويعيد كتابة ملفات المانيفيست في الخلفية بحيث تظل جداول البث و CDC سريعة الاستعلام دون الحاجة إلى مهام صيانة يدوية.
كتالوج متعدد التنسيقات
سجّل كتالوجات Amoro الداخلية أو اتصل بكتالوجات Hive Metastore وAWS Glue وREST وHadoop الموجودة وأدِر كل تنسيقات الجداول المدعومة من لوحة تحكم واحدة.
حاويات مُحسِّنة قابلة للتوصيل
نفّذ مهام التحسين على حاوية محلية مباشرةً أو وسّع النطاق إلى حاويات محسِّن خارجية مثل Flink أو Spark أو Kubernetes مع تزايد أحجام البيانات.
طرفية SQL مدمجة
استعلم وافحص الجداول مباشرةً من لوحة التحكم باستخدام محطة Spark الطرفية المحلية المدمجة، أو اربط Kyuubi للوصول المشترك إلى SQL بجودة إنتاجية.
ما أهمية تشغيل Apache Amoro على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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