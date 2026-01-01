Apache Doris هي قاعدة بيانات تحليلية حديثة وفي الوقت الفعلي من نوع MPP تستخدمها آلاف المؤسسات بما في ذلك JD.com و Tencent و Xiaomi و Meituan و ByteDance لتشغيل لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة والتحليلات الموجهة للعملاء على مئات التيرابايت من البيانات. يوفر محرك التنفيذ المتجه والتخزين العمودي والمُحسِّن القائم على التكلفة الخاص بها استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف مع الحفاظ على التوافق السلكي مع بروتوكول MySQL بحيث تتصل أدوات وبرامج تشغيل BI الحالية دون أي تغييرات.

استضافة Doris ذاتيًا على VPS الخاص بك تبقي زمن استجابة الاستعلام وسياسات الاحتفاظ ومسارات الاستيعاب تحت سيطرتك المباشرة دون فوترة لكل استعلام أو الارتباط بمورد واحد. تأتي الواجهة الأمامية المرفقة مع وحدة تحكم ويب متكاملة لحالة المجموعة وتحليل أداء الاستعلام واستكشاف SQL.