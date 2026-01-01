انشر Apache Doris بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلية MPP عالية الأداء للتقارير في الوقت الفعلي وSQL المخصص ومستودع البيانات الموحد على نطاق البيتابايت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Doris
Apache Doris هي قاعدة بيانات تحليلية حديثة وفي الوقت الفعلي من نوع MPP تستخدمها آلاف المؤسسات بما في ذلك JD.com و Tencent و Xiaomi و Meituan و ByteDance لتشغيل لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة والتحليلات الموجهة للعملاء على مئات التيرابايت من البيانات. يوفر محرك التنفيذ المتجه والتخزين العمودي والمُحسِّن القائم على التكلفة الخاص بها استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف مع الحفاظ على التوافق السلكي مع بروتوكول MySQL بحيث تتصل أدوات وبرامج تشغيل BI الحالية دون أي تغييرات.
استضافة Doris ذاتيًا على VPS الخاص بك تبقي زمن استجابة الاستعلام وسياسات الاحتفاظ ومسارات الاستيعاب تحت سيطرتك المباشرة دون فوترة لكل استعلام أو الارتباط بمورد واحد. تأتي الواجهة الأمامية المرفقة مع وحدة تحكم ويب متكاملة لحالة المجموعة وتحليل أداء الاستعلام واستكشاف SQL.
الميزات الرئيسية لـ Apache Doris
SQL متوافق مع MySQL
يدعم بروتوكول الاتصال السلكي الخاص بـ MySQL بحيث تتصل JDBC و ODBC وأدوات ذكاء الأعمال ولوحات المعلومات الحالية بـ Doris دون الحاجة لتغيير أي كود.
محرك MPP متجهي
التخزين العمودي مع التنفيذ المتجه والمُحسِّن القائم على التكلفة يقدم استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف.
استيعاب في الوقت الفعلي
Stream Load، وRoutine Load من Kafka، وموصلات Flink/Spark تدفع بيانات حديثة إلى جداول قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ.
استعلامات Lakehouse الموحدة
يقرأ Multi-Catalog مصادر Hive وIceberg وHudi وPaimon وJDBC مباشرةً حتى تتمكن من الاستعلام عن بيانات البحيرة دون نسخها.
وحدة تحكم ويب مدمجة
الواجهة الأمامية تُقدم واجهة مستخدم للمتصفح لحالة الكتلة وتشغيل SQL وفحص ملفات تعريف الاستعلامات وإدارة المستخدمين والأدوار.
ما أهمية تشغيل Apache Doris على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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