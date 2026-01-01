خصم يصل إلى 70% على Apache CouchDB

نشر Apache CouchDB بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات مستندات متعددة الأساسيات مع واجهة HTTP/JSON API بديهية، مصممة للموثوقية والنسخ المتماثل الذي يفضل وضع عدم الاتصال.

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خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
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نشر Apache CouchDB بنقرة واحدة.

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تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
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نطاق تردّدي 4TB
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24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
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نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

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الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache CouchDB

Apache CouchDB هي قاعدة بيانات مستندات NoSQL مفتوحة المصدر تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف عن كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، فإن CouchDB متعددة الأساسيات بطبيعتها — تقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يصمد أمام انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.

تمنحك استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر الطرفية، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المضمنة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache CouchDB

النسخ المتماثل متعدد الأساسي

تقبل كل عقدة عمليات الكتابة وتزامن التغييرات بشكل تدريجي، مما يجعله مثاليًا للمجموعات النشطة-النشطة، وعقد الحافة، ومزامنة الأجهزة المحمولة مع PouchDB أو Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

كل عملية هي طلب HTTP قياسي يعيد JSON، مما يجعل CouchDB قابلاً للاستخدام من أي لغة أو وقت تشغيل دون برنامج تشغيل أصلي.

Fauxton أدمن UI

لوحة تحكم قائمة على المتصفح لتصفح قواعد البيانات، وتشغيل استعلامات Mango، وتحرير مستندات التصميم، وتكوين النسخ المتماثل.

Mango لغة الاستعلام

صيغة استعلام JSON على غرار MongoDB مع محددات وفهارس تصريحية، لا حاجة لكتابة طرق عرض JavaScript لعمليات البحث الشائعة.

تصميم الانهيار فقط

تخزين B-tree الإلحاقي يعني أن CouchDB ينجو من فقدان الطاقة المفاجئ دون تلف ويتعافى فورًا عند إعادة التشغيل.

ما أهمية تشغيل Apache CouchDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

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