نشر Apache CouchDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مستندات متعددة الأساسيات مع واجهة HTTP/JSON API بديهية، مصممة للموثوقية والنسخ المتماثل الذي يفضل وضع عدم الاتصال.
اختر خطة VPS مقابل Apache CouchDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache CouchDB
Apache CouchDB هي قاعدة بيانات مستندات NoSQL مفتوحة المصدر تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف عن كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، فإن CouchDB متعددة الأساسيات بطبيعتها — تقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يصمد أمام انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.
تمنحك استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر الطرفية، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المضمنة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.
الميزات الرئيسية لـ Apache CouchDB
النسخ المتماثل متعدد الأساسي
تقبل كل عقدة عمليات الكتابة وتزامن التغييرات بشكل تدريجي، مما يجعله مثاليًا للمجموعات النشطة-النشطة، وعقد الحافة، ومزامنة الأجهزة المحمولة مع PouchDB أو Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
كل عملية هي طلب HTTP قياسي يعيد JSON، مما يجعل CouchDB قابلاً للاستخدام من أي لغة أو وقت تشغيل دون برنامج تشغيل أصلي.
Fauxton أدمن UI
لوحة تحكم قائمة على المتصفح لتصفح قواعد البيانات، وتشغيل استعلامات Mango، وتحرير مستندات التصميم، وتكوين النسخ المتماثل.
Mango لغة الاستعلام
صيغة استعلام JSON على غرار MongoDB مع محددات وفهارس تصريحية، لا حاجة لكتابة طرق عرض JavaScript لعمليات البحث الشائعة.
تصميم الانهيار فقط
تخزين B-tree الإلحاقي يعني أن CouchDB ينجو من فقدان الطاقة المفاجئ دون تلف ويتعافى فورًا عند إعادة التشغيل.
ما أهمية تشغيل Apache CouchDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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