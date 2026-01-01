Apache CouchDB هي قاعدة بيانات مستندات NoSQL مفتوحة المصدر تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف عن كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، فإن CouchDB متعددة الأساسيات بطبيعتها — تقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يصمد أمام انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.

تمنحك استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر الطرفية، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المضمنة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.