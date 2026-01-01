انشر CyberChef بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة GCHQ "سكين الجيش السويسري السيبراني" مع أكثر من 300 عملية للترميز والتشفير وتحليل البيانات في المتصفح.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CyberChef
سايبر شيف (CyberChef) هي أداة قوية لمعالجة البيانات قائمة على الويب، طورتها GCHQ، وتقدم أكثر من 300 عملية مدمجة للتشفير والترميز والضغط والتجزئة وتحويل تنسيق البيانات — كل ذلك من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام. يتيح لك نظام الوصفات الفريد ربط عمليات متعددة في سير عمل قابلة لإعادة الاستخدام والمشاركة، بينما تكتشف ميزة "Magic" تلقائيًا أنواع الترميز لتسريع التحليل.
نظرًا لأن CyberChef يعالج كل شيء من جانب العميل في متصفحك، فإن البيانات الحساسة لا تغادر جهازك أبدًا. تضمن الاستضافة الذاتية لنسختك الخاصة على VPS أنها متاحة دائمًا لفريقك، ويمكن الوصول إليها فقط داخل بنيتك التحتية، وخالية من الاعتماد على الإصدارات المستضافة العامة — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات الأمان وسير عمل الاستجابة للحوادث التي تتعامل مع البيانات السرية.
الميزات الرئيسية لـ CyberChef
أكثر من 300 عملية مدمجة
يغطي Base64 وAES وتجزئة SHA وregex وتحليل IP والضغط وعشرات من عمليات تحويل البيانات الأخرى دون كتابة أي تعليمات برمجية.
تسلسل الوصفات
ربط عمليات متعددة في وصفات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن حفظها ومشاركتها عبر عنوان URL، مما يتيح سير عمل تحويل البيانات القابلة للتكرار والموثقة.
المعالجة من جانب العميل
تتم جميع العمليات بالكامل في المتصفح. لا تغادر البيانات جهازك أبدًا، مما يجعله آمنًا لإجراء تحقيقات أمنية حساسة وتحليلات سرية.
الكشف التلقائي السحري
تحدد عملية Magic تلقائيًا مخططات الترميز غير المعروفة وتقترح العمليات الصحيحة لفك تشفيرها، مما يسرع الفرز والتحليل.
تصحيح الأخطاء بنقاط التوقف
تتبع الوصفات باستخدام نقاط التوقف لفحص حالات البيانات الوسيطة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في مسارات التحويل المعقدة متعددة المراحل.
ما أهمية تشغيل CyberChef على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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