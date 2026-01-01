انشر Dawarich بنقرة واحدة.
بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline لتتبع وتصور سجل موقعك الكامل على خريطة تفاعلية.
اختر خطة VPS مقابل Dawarich
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dawarich
Dawarich هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline يضع سجل موقعك تحت سيطرتك الخاصة. استورد البيانات من صادرات Google Maps Timeline و OwnTracks و Strava و Immich وملفات GPX ومصادر أخرى لبناء سجل غني وقابل للبحث لكل الأماكن التي زرتها.
تعرض المنصة تحركاتك كخرائط تفاعلية مع خرائط حرارية وخطوط مسار وتراكبات ضباب الحرب. تُظهر الإحصائيات المدمجة البلدان التي تمت زيارتها والمدن التي تم استكشافها والمسافة الإجمالية المقطوعة، بينما تتيح لك أدوات الرحلات إضافة تعليقات توضيحية للرحلات بالصور والملاحظات. تتيح مشاركة الموقع العائلية مع ضوابط الخصوصية الفردية استخدامه في المنزل. يحافظ الاستضافة الذاتية على بيانات الموقع الحساسة بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة، بعيدًا عن Google والأطراف الثالثة الأخرى.
الميزات الرئيسية لـ Dawarich
استيراد متعدد المصادر
استورد بيانات الموقع من Google Maps Timeline و OwnTracks و Strava و Immich و GPX files والمزيد لبناء سجل تاريخي كامل.
عروض الخرائط التفاعلية
استكشف تاريخك كخرائط حرارية وخطوط مسار وتراكبات ضباب الحرب على خريطة تفاعلية بالكامل مع طبقات قابلة للتخصيص.
إحصائيات السفر
شاهد كم عدد البلدان والمدن التي زرتها، وكم سافرت، وتتبع عدد الأيام التي قضيتها في كل بلد.
دمج الصور
وصّل Immich أو Photoprism لتراكب الصور الموسومة بالموقع الجغرافي على الخريطة وربط الذكريات برحلات ومواقع محددة.
مشاركة موقع العائلة
شارك موقعك مع أفراد العائلة مع الحفاظ على ضوابط الخصوصية الفردية بحيث يقرر كل شخص ما يكشف عنه.
ما أهمية تشغيل Dawarich على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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