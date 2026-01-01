Dawarich هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline يضع سجل موقعك تحت سيطرتك الخاصة. استورد البيانات من صادرات Google Maps Timeline و OwnTracks و Strava و Immich وملفات GPX ومصادر أخرى لبناء سجل غني وقابل للبحث لكل الأماكن التي زرتها.

تعرض المنصة تحركاتك كخرائط تفاعلية مع خرائط حرارية وخطوط مسار وتراكبات ضباب الحرب. تُظهر الإحصائيات المدمجة البلدان التي تمت زيارتها والمدن التي تم استكشافها والمسافة الإجمالية المقطوعة، بينما تتيح لك أدوات الرحلات إضافة تعليقات توضيحية للرحلات بالصور والملاحظات. تتيح مشاركة الموقع العائلية مع ضوابط الخصوصية الفردية استخدامه في المنزل. يحافظ الاستضافة الذاتية على بيانات الموقع الحساسة بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة، بعيدًا عن Google والأطراف الثالثة الأخرى.