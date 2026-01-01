AdventureLog هي منصة لإدارة السفر مفتوحة المصدر لتوثيق المغامرات الماضية وتخطيط الرحلات المستقبلية. تم بناؤها باستخدام SvelteKit و Django مع دعم PostGIS، وتجمع بين خريطة عالم تفاعلية لتصور الوجهات مع أدوات تخطيط رحلات مفصلة تغطي مسارات الرحلات متعددة الأيام، والرحلات الجوية، والإقامات، وقوائم التحقق من الأنشطة.

على عكس تطبيقات السفر التجارية التي تخزن رحلاتك على خوادم طرف ثالث، فإن AdventureLog ذاتية الاستضافة بالكامل—حيث تبقى صورك وسجل مواقعك وملاحظات سفرك الشخصية على بنية تحتية تتحكم بها أنت. تتيح الميزات التعاونية للعائلات ومجموعات السفر مشاركة الخطط وتوثيق الذكريات معًا، بينما تتتبع التحليلات البلدان التي تمت زيارتها وإحصائيات الاستكشاف الإقليمي بمرور الوقت.