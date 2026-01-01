انشر AdventureLog بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع ومخطط رحلات مستضاف ذاتيًا مع خرائط تفاعلية ومسارات رحلات وملكية كاملة للبيانات.
اختر خطة VPS مقابل AdventureLog
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AdventureLog
AdventureLog هي منصة لإدارة السفر مفتوحة المصدر لتوثيق المغامرات الماضية وتخطيط الرحلات المستقبلية. تم بناؤها باستخدام SvelteKit و Django مع دعم PostGIS، وتجمع بين خريطة عالم تفاعلية لتصور الوجهات مع أدوات تخطيط رحلات مفصلة تغطي مسارات الرحلات متعددة الأيام، والرحلات الجوية، والإقامات، وقوائم التحقق من الأنشطة.
على عكس تطبيقات السفر التجارية التي تخزن رحلاتك على خوادم طرف ثالث، فإن AdventureLog ذاتية الاستضافة بالكامل—حيث تبقى صورك وسجل مواقعك وملاحظات سفرك الشخصية على بنية تحتية تتحكم بها أنت. تتيح الميزات التعاونية للعائلات ومجموعات السفر مشاركة الخطط وتوثيق الذكريات معًا، بينما تتتبع التحليلات البلدان التي تمت زيارتها وإحصائيات الاستكشاف الإقليمي بمرور الوقت.
الميزات الرئيسية لـ AdventureLog
خريطة العالم التفاعلية
تصوّر كل وجهة زرتها على خريطة العالم، مما يمنحك صورة فورية ومرضية لمدى ما وصلت إليه رحلاتك.
تخطيط رحلات متعددة الأيام
أنشئ مسارات رحلة كاملة تتضمن الرحلات الجوية والإقامات والأنشطة منظمة يومًا بعد يوم، بحيث تكون خطة سفرك في مكان واحد بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر جداول البيانات والملاحظات.
تسجيل مغامرات غني
وثّق كل وجهة بالتواريخ والأوصاف والتقييمات الشخصية وتحميلات الصور، مكونًا بذلك سجل سفر مفصلاً ينمو مع كل رحلة.
تحليلات السفر
تتبع الإحصائيات مثل البلدان التي تمت زيارتها، والمناطق التي تم استكشافها، وإجمالي المسافة المقطوعة، محولاً سجل رحلاتك إلى إنجازات شخصية ذات معنى.
رحلات تعاونية
شارك المغامرات وتعاون في تخطيط الرحلات مع العائلة أو رفقاء السفر، مع الحفاظ على توافق الجميع بشأن مسارات الرحلة والذكريات دون الاعتماد على أدوات التخطيط الجماعي التابعة لجهات خارجية.
ما أهمية تشغيل AdventureLog على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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