Bar Assistant هو تطبيق ويب ذاتي الاستضافة لعشاق الكوكتيل وخبراء خلط المشروبات المنزلية الذين يرغبون في إدارة مخزون مكوناتهم واكتشاف الوصفات بناءً على ما لديهم بالفعل في متناول اليد. إنه يتجاوز مجرد كتاب وصفات بسيط من خلال الأخذ في الاعتبار بذكاء بدائل المكونات، والمكونات الاختيارية، والعلاقات بين المكونات الرئيسية والفرعية — مما يزيد من عدد الكوكتيلات التي يمكنك صنعها من مخزونك الحالي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر.

يتضمن هذا القالب واجهة الويب Salt Rim، وخادم API الخاص بـ Bar Assistant، وMeilisearch للبحث النصي الكامل الفوري عبر مجموعة وصفاتك، وRedis للتخزين المؤقت. الاستضافة الذاتية تعني أن ملاحظات وصفاتك الشخصية، وإبداعات الكوكتيل المخصصة، ومخزون مكوناتك تبقى على خادمك الخاص بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق تابع لجهة خارجية.