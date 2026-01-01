انشر Bar Assistant بنقرة واحدة.
مدير وصفات الكوكتيل ذاتي الاستضافة الذي يتتبع مخزون بارك ويخبرك بالضبط بالمشروبات التي يمكنك تحضيرها الآن.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bar Assistant
Bar Assistant هو تطبيق ويب ذاتي الاستضافة لعشاق الكوكتيل وخبراء خلط المشروبات المنزلية الذين يرغبون في إدارة مخزون مكوناتهم واكتشاف الوصفات بناءً على ما لديهم بالفعل في متناول اليد. إنه يتجاوز مجرد كتاب وصفات بسيط من خلال الأخذ في الاعتبار بذكاء بدائل المكونات، والمكونات الاختيارية، والعلاقات بين المكونات الرئيسية والفرعية — مما يزيد من عدد الكوكتيلات التي يمكنك صنعها من مخزونك الحالي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر.
يتضمن هذا القالب واجهة الويب Salt Rim، وخادم API الخاص بـ Bar Assistant، وMeilisearch للبحث النصي الكامل الفوري عبر مجموعة وصفاتك، وRedis للتخزين المؤقت. الاستضافة الذاتية تعني أن ملاحظات وصفاتك الشخصية، وإبداعات الكوكتيل المخصصة، ومخزون مكوناتك تبقى على خادمك الخاص بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق تابع لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Bar Assistant
مطابقة المكونات بالرف
أخبر Bar Assistant بما لديك في خزانتك، ويعرض على الفور الكوكتيلات التي يمكنك صنعها، بما في ذلك المطابقات الذكية باستخدام بدائل المكونات.
بحث نصي كامل سريع
تُمكن Meilisearch البحث الفوري عبر الوصفات، مع التصفية حسب طريقة التحضير، وABV، ونوع الكأس، والوسوم، والمزيد لتجد المشروب المناسب على الفور.
استيراد وصفة
استخرج الوصفات مباشرةً من مواقع الكوكتيل أو أنشئ وصفاتك الخاصة، ثم نظّمها في مجموعات ذات طابع خاص لمناسبات أو مواسم مختلفة.
أذونات المستخدمين المتعددين
تتيح لك أدوار المسؤول والمشرف والعام والضيف إدارة نظام مشترك للأصدقاء أو فريق دون منح الجميع نفس مستوى الوصول.
صيغ تصدير مرنة
صدّر الوصفات بصيغة JSON أو YAML أو XML أو Markdown أو صفحات جاهزة للطباعة، حتى لا تكون مجموعتك محصورة أبدًا في صيغة واحدة أو منصة.
ما أهمية تشغيل Bar Assistant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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