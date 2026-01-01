خصم يصل إلى 70% على Baby Buddy

انشر Baby Buddy بتثبيت بنقرة واحدة.

تطبيق شامل لتتبع الأطفال يساعد الآباء ومقدمي الرعاية على مراقبة الرضاعة والنوم والحفاضات والنمو بشكل خاص.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Baby Buddy بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Baby Buddy

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Baby Buddy

Baby Buddy هو تطبيق لتتبع الأطفال يركز على الخصوصية ويساعد الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأنشطة اليومية وقياسات النمو والمعلومات الصحية للرضع. يتم التقاط جداول التغذية وتغييرات الحفاضات وأنماط النوم وقياسات الوزن والطول وسجلات الأدوية جميعها من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام مصممة لإدخال سريع خلال لحظات الأبوة والأمومة المزدحمة. تسهل الرسوم البيانية والتقارير المرئية تحديد الأنماط ومشاركة البيانات مع أطباء الأطفال.

تعني استضافة Baby Buddy ذاتيًا أن التفاصيل الحميمة حول نمو طفلك وصحته لا تصل أبدًا إلى خوادم الجهات الخارجية أو منصات الإعلان. يمكن لمقدمي رعاية متعددين — الآباء والأجداد وجليسات الأطفال — تسجيل الأنشطة من أي جهاز، مما يحافظ على تزامن الأسرة دون الاعتماد على تطبيق تجاري قد يوقف الخدمة أو يغير سياسة الخصوصية الخاصة به.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Baby Buddy

وصول متعدد لمقدمي الرعاية

يمكن للآباء والأجداد وجليسات الأطفال جميعًا تسجيل النشاط في وقت واحد من أي جهاز، مما يبقي الجميع على اطلاع بروتين الطفل الحالي واحتياجاته.

تتبع شامل للأنشطة

سجّل جلسات الرضاعة، وتغيير الحفاضات، وفترات النوم، ووقت الاستلقاء على البطن، وأوقات الاستحمام، والمزيد باستخدام مؤقتات مدمجة، بحيث يستغرق التسجيل ثوانٍ معدودة حتى في الأوقات المزدحمة.

سجلات النمو والصحة

تتبع الوزن والطول ومحيط الرأس بمرور الوقت باستخدام رسوم بيانية مرئية يمكنك مشاركتها مباشرةً مع مقدمي الرعاية الصحية في مواعيد طب الأطفال.

تقارير الأنماط

تُظهر التقارير المرئية اتجاهات تكرار الرضاعة، وأنماط مدة النوم، وعدد الحفاضات، مما يساعد الوالدين على تحديد الروتين واكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا.

خصوصية بيانات كاملة

تبقى جميع السجلات على خادمك الخاص، لا توجد مشاركة بيانات مع جهات خارجية، ولا ملفات تعريف إعلانية، ولا خطر فقدان الوصول إذا توقفت خدمة تجارية عن العمل.

ما أهمية تشغيل Baby Buddy على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

انطلق محلياً. وتوسّع عالميا

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
انطلق محلياً. وتوسّع عالميا

استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبها دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. راجع سياسة استرداد رسوم التسجيل لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

استكشف المزيد من التطبيقات لنشرها

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy هي واجهة إدارة VPN قائمة على الويب لـ WireGuard

تحديد
2FAuth

2FAuth

مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوال

تحديد
Actual Budget

Actual Budget

تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية الظرف

تحديد
اطلع على جميع الطلبات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.