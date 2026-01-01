Baby Buddy هو تطبيق لتتبع الأطفال يركز على الخصوصية ويساعد الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأنشطة اليومية وقياسات النمو والمعلومات الصحية للرضع. يتم التقاط جداول التغذية وتغييرات الحفاضات وأنماط النوم وقياسات الوزن والطول وسجلات الأدوية جميعها من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام مصممة لإدخال سريع خلال لحظات الأبوة والأمومة المزدحمة. تسهل الرسوم البيانية والتقارير المرئية تحديد الأنماط ومشاركة البيانات مع أطباء الأطفال.

تعني استضافة Baby Buddy ذاتيًا أن التفاصيل الحميمة حول نمو طفلك وصحته لا تصل أبدًا إلى خوادم الجهات الخارجية أو منصات الإعلان. يمكن لمقدمي رعاية متعددين — الآباء والأجداد وجليسات الأطفال — تسجيل الأنشطة من أي جهاز، مما يحافظ على تزامن الأسرة دون الاعتماد على تطبيق تجاري قد يوقف الخدمة أو يغير سياسة الخصوصية الخاصة به.