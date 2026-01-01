انشر Baby Buddy بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق شامل لتتبع الأطفال يساعد الآباء ومقدمي الرعاية على مراقبة الرضاعة والنوم والحفاضات والنمو بشكل خاص.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Baby Buddy
Baby Buddy هو تطبيق لتتبع الأطفال يركز على الخصوصية ويساعد الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأنشطة اليومية وقياسات النمو والمعلومات الصحية للرضع. يتم التقاط جداول التغذية وتغييرات الحفاضات وأنماط النوم وقياسات الوزن والطول وسجلات الأدوية جميعها من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام مصممة لإدخال سريع خلال لحظات الأبوة والأمومة المزدحمة. تسهل الرسوم البيانية والتقارير المرئية تحديد الأنماط ومشاركة البيانات مع أطباء الأطفال.
تعني استضافة Baby Buddy ذاتيًا أن التفاصيل الحميمة حول نمو طفلك وصحته لا تصل أبدًا إلى خوادم الجهات الخارجية أو منصات الإعلان. يمكن لمقدمي رعاية متعددين — الآباء والأجداد وجليسات الأطفال — تسجيل الأنشطة من أي جهاز، مما يحافظ على تزامن الأسرة دون الاعتماد على تطبيق تجاري قد يوقف الخدمة أو يغير سياسة الخصوصية الخاصة به.
الميزات الرئيسية لـ Baby Buddy
وصول متعدد لمقدمي الرعاية
يمكن للآباء والأجداد وجليسات الأطفال جميعًا تسجيل النشاط في وقت واحد من أي جهاز، مما يبقي الجميع على اطلاع بروتين الطفل الحالي واحتياجاته.
تتبع شامل للأنشطة
سجّل جلسات الرضاعة، وتغيير الحفاضات، وفترات النوم، ووقت الاستلقاء على البطن، وأوقات الاستحمام، والمزيد باستخدام مؤقتات مدمجة، بحيث يستغرق التسجيل ثوانٍ معدودة حتى في الأوقات المزدحمة.
سجلات النمو والصحة
تتبع الوزن والطول ومحيط الرأس بمرور الوقت باستخدام رسوم بيانية مرئية يمكنك مشاركتها مباشرةً مع مقدمي الرعاية الصحية في مواعيد طب الأطفال.
تقارير الأنماط
تُظهر التقارير المرئية اتجاهات تكرار الرضاعة، وأنماط مدة النوم، وعدد الحفاضات، مما يساعد الوالدين على تحديد الروتين واكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا.
خصوصية بيانات كاملة
تبقى جميع السجلات على خادمك الخاص، لا توجد مشاركة بيانات مع جهات خارجية، ولا ملفات تعريف إعلانية، ولا خطر فقدان الوصول إذا توقفت خدمة تجارية عن العمل.
ما أهمية تشغيل Baby Buddy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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