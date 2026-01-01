انشر AirTrail بنقرة واحدة.
سجل رحلات جوية شخصي مفتوح المصدر لتسجيل رحلاتك الجوية وتصورها وتحليلها على خريطة عالم تفاعلية.
اختر خطة VPS مقابل AirTrail
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AirTrail
AirTrail هو تطبيق ويب شخصي مفتوح المصدر لتتبع الرحلات الجوية يتيح لك تسجيل كل رحلة، وتصور مساراتك على خريطة عالم تفاعلية، واستكشاف إحصائيات حول سجل سفرك. يدعم استيراد بيانات الرحلات الجوية من خدمات شائعة مثل MyFlightRadar24 وFlighty وApp in the Air وTripIt وJetLog، مما يسهل بناء سجل كامل من اليوم الأول. يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد الأسرة الاحتفاظ بسجل رحلات خاص ومنفصل على نفس المثيل.
تضمن استضافة AirTrail ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل سفرك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك ولا احتفاظ أي خدمة طرف ثالث ببياناتك. يتلقى المستخدم الأول الذي يسجل تلقائيًا وصولاً بمستوى المالك.
الميزات الرئيسية لـ AirTrail
خريطة العالم التفاعلية
شاهد كل رحلة مرسومة على خريطة العالم مع خطوط مسار تربط كل نقطة انطلاق ووجهة قمت بزيارتها.
استيراد سجل الرحلات
استورد السجلات الموجودة من MyFlightRadar24 و Flighty و App in the Air و TripIt و JetLog و byAir لملء تاريخك فورًا.
إحصائيات السفر
استكشف الإجماليات والتفاصيل عبر المسافة المقطوعة، والبلدان التي تمت زيارتها، والمطارات المستخدمة، وشركات الطيران، والوقت المستغرق في الجو.
دعم متعدد المستخدمين
شارك نسخة واحدة من AirTrail مع العائلة أو رفقاء السفر: يحتفظ كل مستخدم بسجل رحلاته الجوية الخاص وإحصائياته.
مشاركة الرحلات العامة
أنشئ رابطًا قابلاً للمشاركة حتى يتمكن الآخرون من تصفح خريطتك التفاعلية لرحلات الطيران دون الحاجة إلى حساب.
ما أهمية تشغيل AirTrail على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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