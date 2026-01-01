AirTrail هو تطبيق ويب شخصي مفتوح المصدر لتتبع الرحلات الجوية يتيح لك تسجيل كل رحلة، وتصور مساراتك على خريطة عالم تفاعلية، واستكشاف إحصائيات حول سجل سفرك. يدعم استيراد بيانات الرحلات الجوية من خدمات شائعة مثل MyFlightRadar24 وFlighty وApp in the Air وTripIt وJetLog، مما يسهل بناء سجل كامل من اليوم الأول. يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد الأسرة الاحتفاظ بسجل رحلات خاص ومنفصل على نفس المثيل.

تضمن استضافة AirTrail ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل سفرك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك ولا احتفاظ أي خدمة طرف ثالث ببياناتك. يتلقى المستخدم الأول الذي يسجل تلقائيًا وصولاً بمستوى المالك.