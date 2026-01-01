انشر Cassandra Reaper بتثبيت بنقرة واحدة.
مجدول إصلاح مركزي وواجهة مستخدم ويب للحفاظ على مجموعات Apache Cassandra سليمة ومتسقة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cassandra Reaper
Cassandra Reaper هي الأداة مفتوحة المصدر الفعلية لتنسيق إصلاحات Apache Cassandra عبر مجموعات أحادية مركز البيانات ومتعددة المواقع. تم إنشاؤها في الأصل في Spotify وتتم صيانتها بواسطة The Last Pickle، يقوم Reaper بتقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى وحدات قابلة للإدارة، ويشغلها بشكل انتهازي عبر العقد، ويستأنف العمل بأمان بعد الأعطال — ليحل محل نصوص nodetool الهشة التي تعمل بـ cron بسير عمل ذي حالة وقابل للمراقبة.
استضافة Reaper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح المشغلين لوحة تحكم مخصصة مع واجهة مستخدم ويب، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ونقطة نهاية للمقاييس. يجمع هذا النشر عقدة Apache Cassandra حتى تتمكن من الاتصال بـ، وجدولة، وتنفيذ الإصلاحات على الفور، ثم تسجيل مجموعات إنتاج إضافية عبر JMX حسب الحاجة.
الميزات الرئيسية لـ Cassandra Reaper
إصلاحات مجزأة
قسّم الإصلاحات إلى نطاقات صغيرة وشغّلها عند توفر الفرصة عبر العقد لتجنب التحميل الزائد على المجموعة.
جدولة الإصلاحات
جدول الإصلاحات المتكررة لكل مساحة مفاتيح بكثافة قابلة للضبط والتوازي وعدد الأجزاء.
تحكم متعدد العناقيد
سجّل وأدِر الإصلاحات لعدة مجموعات Cassandra من واجهة مستخدم ويب واحدة وواجهة برمجة تطبيقات REST.
أوقف مؤقتًا واستأنف
يمكن إيقاف عمليات الإصلاح التي تحتفظ بالحالة مؤقتًا واستئنافها واستعادتها بعد إعادة التشغيل دون فقدان التقدم.
مقاييس وقابلية المراقبة
تعرض مقاييس Dropwizard المدمجة تقدم الإصلاح وحالة الأجزاء وصحة مجموعة JMX للمراقبة.
ما أهمية تشغيل Cassandra Reaper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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