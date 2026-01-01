Cassandra Reaper هي الأداة مفتوحة المصدر الفعلية لتنسيق إصلاحات Apache Cassandra عبر مجموعات أحادية مركز البيانات ومتعددة المواقع. تم إنشاؤها في الأصل في Spotify وتتم صيانتها بواسطة The Last Pickle، يقوم Reaper بتقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى وحدات قابلة للإدارة، ويشغلها بشكل انتهازي عبر العقد، ويستأنف العمل بأمان بعد الأعطال — ليحل محل نصوص nodetool الهشة التي تعمل بـ cron بسير عمل ذي حالة وقابل للمراقبة.

استضافة Reaper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح المشغلين لوحة تحكم مخصصة مع واجهة مستخدم ويب، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ونقطة نهاية للمقاييس. يجمع هذا النشر عقدة Apache Cassandra حتى تتمكن من الاتصال بـ، وجدولة، وتنفيذ الإصلاحات على الفور، ثم تسجيل مجموعات إنتاج إضافية عبر JMX حسب الحاجة.