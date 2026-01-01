انشر Atomic Server بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا واجهة مفتوح المصدر يعمل في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات رسوم بيانية لقواعد المعرفة التعاونية والمحتوى المنظم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Atomic Server
Atomic Server هو نظام إدارة محتوى بلا واجهة أمامية وقاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر، مبني على Atomic Data، وهو مجموعة فرعية صارمة من RDF تمنح كل جزء من المحتوى مخططًا مُحدد النوع وعنوان URL ثابتًا. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تخزن كتلًا معتمة، يخزن Atomic Server بيانات منظمة ومترابطة يمكن الاستعلام عنها والتحقق منها ومزامنتها في الوقت الفعلي عبر العملاء.
تُبقي استضافة Atomic Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الرسم البياني المعرفي والمستندات والجداول الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تقييد من المورد أو رسوم لكل مستخدم. تبث مآخذ الويب المدمجة (WebSockets) تحديثات مباشرة إلى كل عميل متصل، مما يجعله أساسًا قويًا لأدوات التعاون، والويكيات الداخلية، والتطبيقات المخصصة التي تحتاج إلى واجهة خلفية منظمة وفي الوقت الفعلي.
الميزات الرئيسية لـ Atomic Server
مزامنة في الوقت الفعلي
تدفع WebSockets المدمجة التغييرات إلى كل عميل متصل على الفور، لذا يعمل التحرير التعاوني ولوحات المعلومات المباشرة دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.
الرسم البياني المعرفي محدد النوع
لكل مورد مخطط وعنوان URL فريد يعتمد على Atomic Data، مما يمنح محتواك التحقق من الصحة والربط وقابلية الاستعلام التي لا يمكن لمخازن المستندات المسطحة أن تضاهيها.
محرر جداول قوي
عدّل السجلات المنظمة في واجهة مستخدم شبيهة بجدول البيانات مع أعمدة مكتوبة، ومراجع وتحقق من الصحة، وهي واجهة مألوفة للمساهمين غير التقنيين.
البحث بالنص الكامل
البحث النصي الكامل المدمج يفهرس كل مورد تلقائيًا، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للبحث فورًا دون تهيئة محرك منفصل.
JS و React و Svelte SDKs
تتيح مكتبات العميل الرسمية للمطورين إنشاء واجهات أمامية وتطبيقات مخصصة تقرأ وتكتب وتشترك في التغييرات المباشرة من خلال API مكتوب.
ما أهمية تشغيل Atomic Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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