خصم يصل إلى 70% على Atomic Server

انشر Atomic Server بتثبيت بنقرة واحدة.

نظام إدارة محتوى بلا واجهة مفتوح المصدر يعمل في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات رسوم بيانية لقواعد المعرفة التعاونية والمحتوى المنظم.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Atomic Server بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Atomic Server

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Atomic Server

Atomic Server هو نظام إدارة محتوى بلا واجهة أمامية وقاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر، مبني على Atomic Data، وهو مجموعة فرعية صارمة من RDF تمنح كل جزء من المحتوى مخططًا مُحدد النوع وعنوان URL ثابتًا. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تخزن كتلًا معتمة، يخزن Atomic Server بيانات منظمة ومترابطة يمكن الاستعلام عنها والتحقق منها ومزامنتها في الوقت الفعلي عبر العملاء.

تُبقي استضافة Atomic Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الرسم البياني المعرفي والمستندات والجداول الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تقييد من المورد أو رسوم لكل مستخدم. تبث مآخذ الويب المدمجة (WebSockets) تحديثات مباشرة إلى كل عميل متصل، مما يجعله أساسًا قويًا لأدوات التعاون، والويكيات الداخلية، والتطبيقات المخصصة التي تحتاج إلى واجهة خلفية منظمة وفي الوقت الفعلي.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Atomic Server

مزامنة في الوقت الفعلي

تدفع WebSockets المدمجة التغييرات إلى كل عميل متصل على الفور، لذا يعمل التحرير التعاوني ولوحات المعلومات المباشرة دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.

الرسم البياني المعرفي محدد النوع

لكل مورد مخطط وعنوان URL فريد يعتمد على Atomic Data، مما يمنح محتواك التحقق من الصحة والربط وقابلية الاستعلام التي لا يمكن لمخازن المستندات المسطحة أن تضاهيها.

محرر جداول قوي

عدّل السجلات المنظمة في واجهة مستخدم شبيهة بجدول البيانات مع أعمدة مكتوبة، ومراجع وتحقق من الصحة، وهي واجهة مألوفة للمساهمين غير التقنيين.

البحث بالنص الكامل

البحث النصي الكامل المدمج يفهرس كل مورد تلقائيًا، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للبحث فورًا دون تهيئة محرك منفصل.

JS و React و Svelte SDKs

تتيح مكتبات العميل الرسمية للمطورين إنشاء واجهات أمامية وتطبيقات مخصصة تقرأ وتكتب وتشترك في التغييرات المباشرة من خلال API مكتوب.

ما أهمية تشغيل Atomic Server على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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