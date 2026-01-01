Atomic Server هو نظام إدارة محتوى بلا واجهة أمامية وقاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر، مبني على Atomic Data، وهو مجموعة فرعية صارمة من RDF تمنح كل جزء من المحتوى مخططًا مُحدد النوع وعنوان URL ثابتًا. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تخزن كتلًا معتمة، يخزن Atomic Server بيانات منظمة ومترابطة يمكن الاستعلام عنها والتحقق منها ومزامنتها في الوقت الفعلي عبر العملاء.

تُبقي استضافة Atomic Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الرسم البياني المعرفي والمستندات والجداول الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تقييد من المورد أو رسوم لكل مستخدم. تبث مآخذ الويب المدمجة (WebSockets) تحديثات مباشرة إلى كل عميل متصل، مما يجعله أساسًا قويًا لأدوات التعاون، والويكيات الداخلية، والتطبيقات المخصصة التي تحتاج إلى واجهة خلفية منظمة وفي الوقت الفعلي.