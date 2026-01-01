Castopod هو منصة استضافة بودكاست شاملة ومفتوحة المصدر، مصممة للمبدعين الذين يرغبون في إمكانيات نشر احترافية دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية. تتولى إدارة الحلقات، وإنشاء خلاصات RSS تلقائية للتوزيع على جميع المنصات الرئيسية، وتحليلات مفصلة للمستمعين، وتكامل ActivityPub للشبكات الاجتماعية اللامركزية — كل ذلك في حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.

استضافة بودكاستك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك بيانات جمهورك، وتتجنب رسوم النطاق الترددي لكل عملية تنزيل، وتحتفظ بالتحكم الكامل في توزيع محتواك وتحقيق الدخل منه دون قيود المنصة.