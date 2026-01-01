انشر Castopod بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعية وأدوات تحقيق الدخل المضمنة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Castopod
Castopod هو منصة استضافة بودكاست شاملة ومفتوحة المصدر، مصممة للمبدعين الذين يرغبون في إمكانيات نشر احترافية دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية. تتولى إدارة الحلقات، وإنشاء خلاصات RSS تلقائية للتوزيع على جميع المنصات الرئيسية، وتحليلات مفصلة للمستمعين، وتكامل ActivityPub للشبكات الاجتماعية اللامركزية — كل ذلك في حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.
استضافة بودكاستك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك بيانات جمهورك، وتتجنب رسوم النطاق الترددي لكل عملية تنزيل، وتحتفظ بالتحكم الكامل في توزيع محتواك وتحقيق الدخل منه دون قيود المنصة.
الميزات الرئيسية لـ Castopod
توزيع RSS أوتوماتيكي
ينشئ ويحافظ على خلاصة RSS لبودكاستك تلقائيًا، مما يبقي برنامجك متاحًا على Spotify و Apple Podcasts وكل دليل رئيسي.
تحليلات المستمعين
تمنحك إحصائيات التنزيل المفصلة والتركيبة السكانية ومقاييس التفاعل رؤى الجمهور اللازمة لتنمية عرضك بشكل استراتيجي.
تحقيق الدخل المدمج
الاشتراكات المميزة وميزات دعم المستمعين تتيح لك بناء أعمال بودكاست مستدامة مباشرةً على بنيتك التحتية الخاصة.
تكامل ActivityPub
تواصل مع الفيديفيرس حتى يتمكن المستمعون على المنصات الاجتماعية اللامركزية من المتابعة والتعليق والتفاعل دون مغادرة تطبيقهم المفضل.
تعاون متعدد المستخدمين
تتيح الأذونات المستندة إلى الأدوار للفرق إدارة الحلقات والتحليلات والنشر عبر سلاسل بودكاست متعددة من لوحة تحكم واحدة.
ما أهمية تشغيل Castopod على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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