Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
اختر خطة VPS مقابل Apache SkyWalking
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache SkyWalking
Apache SkyWalking هو مشروع عضو في مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) يوفر قابلية ملاحظة شاملة للأنظمة السحابية الأصلية والموزعة. يجمع التتبعات الموزعة، ومقاييس الخدمة، وربط السجلات، والتوصيف المستمر عبر eBPF — مما يمنح فرق الهندسة رؤية موحدة لمكدسهم الكامل دون الحاجة إلى تجميع أدوات منفصلة. خرائط الطوبولوجيا المدمجة والتنبيهات تسهل تحديد نقاط الاختناق في زمن الاستجابة، وفشل التبعيات، والحالات الشاذة قبل أن تتفاقم.
يقرن هذا النشر خادم SkyWalking OAP مع BanyanDB، محرك تخزين السلاسل الزمنية الأصيل لـ SkyWalking، مما يلغي الحاجة إلى Elasticsearch خارجي أو قاعدة بيانات أخرى. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بك: حمولة التتبع، ومقاييس أداء الخدمة، ونتائج التوصيف تبقى بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل نطاق.
الميزات الرئيسية لـ Apache SkyWalking
التتبع الموزع
تسجل تتبعات الطلبات الكاملة عبر الخدمات المصغرة مع نشر السياق التلقائي، مما يكشف عن تبعيات الخدمة وتفاصيل زمن الاستجابة لكل عملية.
توصيف eBPF
تحليل الأداء المستمر لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة باستخدام eBPF يستكشف العملية الجارية دون تغييرات في الكود، ويحدد بدقة النقاط الساخنة في بيئة الإنتاج دون حمل زائد لأخذ العينات.
خرائط طوبولوجيا الخدمة
تُظهر رسوم بيانية للتوپولوجيا في الوقت الفعلي يتم إنشاؤها تلقائيًا علاقات الاتصال ومعدلات الخطأ والإنتاجية بين كل خدمة في بنيتك.
Log Correlation
يربط إدخالات السجل بنطاق التتبع الذي أنتجها حتى تتمكن من الانتقال من طلب فاشل مباشرةً إلى سطور السجل ذات الصلة دون البحث اليدوي.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
ما أهمية تشغيل Apache SkyWalking على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.