خصم يصل إلى 70% على Apache SkyWalking

Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

اختر خطة VPS مقابل Apache SkyWalking

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache SkyWalking

Apache SkyWalking هو مشروع عضو في مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) يوفر قابلية ملاحظة شاملة للأنظمة السحابية الأصلية والموزعة. يجمع التتبعات الموزعة، ومقاييس الخدمة، وربط السجلات، والتوصيف المستمر عبر eBPF — مما يمنح فرق الهندسة رؤية موحدة لمكدسهم الكامل دون الحاجة إلى تجميع أدوات منفصلة. خرائط الطوبولوجيا المدمجة والتنبيهات تسهل تحديد نقاط الاختناق في زمن الاستجابة، وفشل التبعيات، والحالات الشاذة قبل أن تتفاقم.

يقرن هذا النشر خادم SkyWalking OAP مع BanyanDB، محرك تخزين السلاسل الزمنية الأصيل لـ SkyWalking، مما يلغي الحاجة إلى Elasticsearch خارجي أو قاعدة بيانات أخرى. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بك: حمولة التتبع، ومقاييس أداء الخدمة، ونتائج التوصيف تبقى بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل نطاق.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache SkyWalking

التتبع الموزع

تسجل تتبعات الطلبات الكاملة عبر الخدمات المصغرة مع نشر السياق التلقائي، مما يكشف عن تبعيات الخدمة وتفاصيل زمن الاستجابة لكل عملية.

توصيف eBPF

تحليل الأداء المستمر لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة باستخدام eBPF يستكشف العملية الجارية دون تغييرات في الكود، ويحدد بدقة النقاط الساخنة في بيئة الإنتاج دون حمل زائد لأخذ العينات.

خرائط طوبولوجيا الخدمة

تُظهر رسوم بيانية للتوپولوجيا في الوقت الفعلي يتم إنشاؤها تلقائيًا علاقات الاتصال ومعدلات الخطأ والإنتاجية بين كل خدمة في بنيتك.

Log Correlation

يربط إدخالات السجل بنطاق التتبع الذي أنتجها حتى تتمكن من الانتقال من طلب فاشل مباشرةً إلى سطور السجل ذات الصلة دون البحث اليدوي.

Native BanyanDB Storage

BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.

ما أهمية تشغيل Apache SkyWalking على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

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مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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