Checkcle هي منصة مراقبة شاملة تمنح فرق DevOps ومديري الأنظمة رؤية موحدة على المواقع الإلكترونية، وواجهات برمجة التطبيقات، والخوادم، وشهادات SSL من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تراقب نقاط نهاية HTTP وTCP وDNS وping جنبًا إلى جنب مع مقاييس خوادم Linux وWindows - وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة (RAM)، والقرص، والشبكة - كل ذلك في الوقت الحقيقي.

على عكس أدوات المراقبة كخدمة (SaaS) التي تتقاضى رسومًا لكل مراقب أو لكل مستخدم، فإن استضافة Checkcle على VPS الخاص بك تعني مراقبين غير محدودين، وملكية كاملة للبيانات، وعدم وجود رسوم متكررة. تحافظ صفحات الحالة العامة والتنبيهات متعددة القنوات عبر Telegram وSlack وDiscord وEmail وMatrix على إبلاغ فريقك والمستخدمين عند حدوث حوادث.