انشر Checkcle بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر في الوقت الفعلي لوقت التشغيل والبنية التحتية وتتبع شهادات SSL مع صفحات حالة عامة.
اختر خطة VPS مقابل Checkcle
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkcle
Checkcle هي منصة مراقبة شاملة تمنح فرق DevOps ومديري الأنظمة رؤية موحدة على المواقع الإلكترونية، وواجهات برمجة التطبيقات، والخوادم، وشهادات SSL من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تراقب نقاط نهاية HTTP وTCP وDNS وping جنبًا إلى جنب مع مقاييس خوادم Linux وWindows - وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة (RAM)، والقرص، والشبكة - كل ذلك في الوقت الحقيقي.
على عكس أدوات المراقبة كخدمة (SaaS) التي تتقاضى رسومًا لكل مراقب أو لكل مستخدم، فإن استضافة Checkcle على VPS الخاص بك تعني مراقبين غير محدودين، وملكية كاملة للبيانات، وعدم وجود رسوم متكررة. تحافظ صفحات الحالة العامة والتنبيهات متعددة القنوات عبر Telegram وSlack وDiscord وEmail وMatrix على إبلاغ فريقك والمستخدمين عند حدوث حوادث.
الميزات الرئيسية لـ Checkcle
مراقبة وقت التشغيل
مراقبة نقاط نهاية HTTP وTCP وDNS وping بفواصل زمنية قابلة للتكوين، وتتبع وقت الاستجابة، وتنبيهات فورية عند التوقف.
مقاييس البنية التحتية للخادم
تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والقرص والشبكة على خوادم Linux و Windows عبر تثبيت وكيل خفيف الوزن بسطر واحد.
SSL وتتبع النطاق
راقب انتهاء صلاحية شهادة SSL وحالة النطاق لمنع الانقطاعات غير المتوقعة الناتجة عن الشهادات منتهية الصلاحية أو ذات التكوين الخاطئ.
صفحات الحالة العامة
شارك حالة التشغيل المباشرة مع المستخدمين وأصحاب المصلحة عبر صفحات حالة عامة قابلة للتخصيص.
تنبيهات متعددة القنوات
أرسل إشعارات الحوادث إلى تليجرام، وسلاك، وديسكورد، والبريد الإلكتروني، وماتريكس باستخدام قوالب تنبيه قابلة للتخصيص.
ما أهمية تشغيل Checkcle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.