انشر Chartbrew بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إعداد التقارير مفتوحة المصدر التي تحوّل بيانات API وSQL وNoSQL إلى لوحات معلومات مباشرة بمساعدة مساعد ذكاء اصطناعي.
اختر خطة VPS مقابل Chartbrew
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chartbrew
Chartbrew هي منصة تحليلات وتقارير مفتوحة المصدر مصممة للفرق التي تحتاج إلى دمج البيانات من مصادر متعددة في لوحة تحكم حية واحدة. تتصل مباشرة بـ REST APIs و PostgreSQL و MySQL و MongoDB و Firestore و Google Analytics والعديد من أدوات SaaS، ثم تعرض رسومًا بيانية يتم تحديثها بجدول زمني بدون خدمات ETL لجهات خارجية.
استضافة Chartbrew ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على مفاتيح API ونتائج الاستعلامات وبيانات العملاء داخل بيئتك، وتزيل تسعير المقعد الواحد على لوحات التحكم المشتركة، وتمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية جدولة التقارير وتضمينها ومشاركتها مع العملاء أو أصحاب المصلحة.
الميزات الرئيسية لـ Chartbrew
موصلات متعددة المصادر
اسحب البيانات من REST APIs وPostgreSQL وMySQL وMongoDB وFirestore وأدوات SaaS الشائعة في عرض لوحة تحكم واحد.
مساعد AI للمخططات
صف الرسم البياني الذي تريده بلغة إنجليزية بسيطة ودع AI المدمج ينشئ الاستعلام والتصور لك.
التقارير المجدولة
حدّث مجموعات البيانات وفق جدول cron زمني وأرسل لقطات عبر البريد الإلكتروني أو Slack حتى يحصل أصحاب المصلحة على أرقام حديثة دون تسجيل الدخول.
لوحات معلومات قابلة للتضمين
شارك الروابط العامة للقراءة فقط أو ضمّن المخططات مباشرةً في بوابات العملاء، والإنترانت، والتطبيقات الخارجية عبر إطارات iframe.
تعاون الفريق
ادعُ زملاء الفريق بصلاحيات قائمة على الأدوار لإنشاء لوحات المعلومات ومراجعتها والتعليق عليها معًا.
ما أهمية تشغيل Chartbrew على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.