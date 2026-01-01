Chartbrew هي منصة تحليلات وتقارير مفتوحة المصدر مصممة للفرق التي تحتاج إلى دمج البيانات من مصادر متعددة في لوحة تحكم حية واحدة. تتصل مباشرة بـ REST APIs و PostgreSQL و MySQL و MongoDB و Firestore و Google Analytics والعديد من أدوات SaaS، ثم تعرض رسومًا بيانية يتم تحديثها بجدول زمني بدون خدمات ETL لجهات خارجية.

استضافة Chartbrew ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على مفاتيح API ونتائج الاستعلامات وبيانات العملاء داخل بيئتك، وتزيل تسعير المقعد الواحد على لوحات التحكم المشتركة، وتمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية جدولة التقارير وتضمينها ومشاركتها مع العملاء أو أصحاب المصلحة.