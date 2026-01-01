Ant Media Server Community Edition هو محرك بث مفتوح المصدر مصمم للفيديو المباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. يقبل الإدخال عبر RTMP و SRT و WebRTC، ويسلم التدفقات إلى المشاهدين عبر WebRTC (بزمن انتقال ~0.5 ثانية)، و HLS، و CMAF LL-HLS، و DASH، و RTSP — كل ذلك من خادم واحد. تتيح لك لوحة تحكم إدارية مدمجة إدارة التدفقات وتكوين التطبيقات ومراقبة الاتصالات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك تعني عدم وجود رسوم لكل بث، ولا قيود على منصات الجهات الخارجية، وملكية كاملة لبيانات جمهورك. سواء كنت تبني منصة للرعاية الصحية عن بعد، أو فصلاً دراسياً للتعلم الإلكتروني، أو مزاداً مباشراً، أو بثاً رياضياً، يوفر لك Ant Media Server أساساً جاهزاً للإنتاج تتحكم فيه بالكامل.