انشر Ant Media Server CE بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وسائط مفتوح المصدر يوفر بث WebRTC وRTMP وSRT وHLS بزمن استجابة أقل من ثانية، مع لوحة تحكم إدارية مدمجة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition هو محرك بث مفتوح المصدر مصمم للفيديو المباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. يقبل الإدخال عبر RTMP و SRT و WebRTC، ويسلم التدفقات إلى المشاهدين عبر WebRTC (بزمن انتقال ~0.5 ثانية)، و HLS، و CMAF LL-HLS، و DASH، و RTSP — كل ذلك من خادم واحد. تتيح لك لوحة تحكم إدارية مدمجة إدارة التدفقات وتكوين التطبيقات ومراقبة الاتصالات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك تعني عدم وجود رسوم لكل بث، ولا قيود على منصات الجهات الخارجية، وملكية كاملة لبيانات جمهورك. سواء كنت تبني منصة للرعاية الصحية عن بعد، أو فصلاً دراسياً للتعلم الإلكتروني، أو مزاداً مباشراً، أو بثاً رياضياً، يوفر لك Ant Media Server أساساً جاهزاً للإنتاج تتحكم فيه بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ Ant Media Server CE
WebRTC بزمن انتقال منخفض للغاية
استقبل وشغّل التدفقات بزمن انتقال من طرف إلى طرف يقل عن 0.5 ثانية عبر WebRTC، مما يتيح تجارب فيديو تفاعلية في الوقت الفعلي.
استيعاب متعدد البروتوكولات
استقبل البثوث المباشرة من OBS، FFmpeg، كاميرات IP، وأي مصدر متوافق مع RTMP أو SRT أو WebRTC دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.
تسليم HLS و CMAF
قدّم البثوث عبر HLS القياسي و CMAF LL-HLS حتى يتمكن المشاهدون على أي جهاز أو CDN من المشاهدة بدون إضافات.
لوحة تحكم المسؤول المدمجة
أدِر تطبيقات البث، وافحص الجلسات المباشرة، واضبط إعدادات الخادم عبر وحدة تحكم الويب المدمجة على المنفذ 5080.
التسجيل وVOD
تسجيل البث المباشر تلقائياً إلى MP4 أو HLS وتقديمها كمحتوى حسب الطلب من الخادم نفسه.
ما أهمية تشغيل Ant Media Server CE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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