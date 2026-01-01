Apache StreamPark هو مشروع Apache رفيع المستوى يوحد دورة الحياة الكاملة لتطبيقات معالجة التدفق في الوقت الفعلي المبنية على Apache Flink و Apache Spark. يجمع بين إطار عمل يركز على المطورين من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والموصلات الجاهزة مع وحدة تحكم عمليات سحابية أصيلة لتجميع ونشر ومراقبة وتوسيع نطاق مهام التدفق من واجهة مستخدم ويب واحدة.

استضافة StreamPark ذاتيًا على استضافة VPS الخاصة بك تحافظ على عناصر عمل Flink وسجل النشر والبيانات الوصفية التشغيلية تحت سيطرتك، مع إزالة تكلفة وتعقيد تشغيل مستوى تحكم منفصل لمعالجة التدفق على hyperscaler.