انشر Apache StreamPark بنقرة واحدة.
إطار عمل متكامل لتطوير تطبيقات البث ومنصة حوسبة آنية سحابية أصيلة لـ Apache Flink و Spark.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache StreamPark
Apache StreamPark هو مشروع Apache رفيع المستوى يوحد دورة الحياة الكاملة لتطبيقات معالجة التدفق في الوقت الفعلي المبنية على Apache Flink و Apache Spark. يجمع بين إطار عمل يركز على المطورين من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والموصلات الجاهزة مع وحدة تحكم عمليات سحابية أصيلة لتجميع ونشر ومراقبة وتوسيع نطاق مهام التدفق من واجهة مستخدم ويب واحدة.
استضافة StreamPark ذاتيًا على استضافة VPS الخاصة بك تحافظ على عناصر عمل Flink وسجل النشر والبيانات الوصفية التشغيلية تحت سيطرتك، مع إزالة تكلفة وتعقيد تشغيل مستوى تحكم منفصل لمعالجة التدفق على hyperscaler.
الميزات الرئيسية لـ Apache StreamPark
Flink و Spark موحدان
طوّر، انشر، وشغّل مهام تدفق Apache Flink و Apache Spark من وحدة تحكم واحدة مع دعم وقت التشغيل متعدد الإصدارات.
إنشاء وظائف عبر المتصفح
اكتب تطبيقات Flink SQL وتطبيقات JAR في محرر ويب مع تمييز بناء الجملة، وإدارة التبعيات، وسجل الإصدارات.
نشر بنقرة واحدة
إطلاق المهام إلى عناقيد مستقلة، و YARN على Hadoop 2.x/3.x، أو Kubernetes مباشرة من المنصة دون مغادرة المتصفح.
مراقبة مدمجة
تتبع المهام الجارية ونقاط التحقق ونقاط الحفظ وأحداث الفشل باستخدام لوحات معلومات الحالة في الوقت الفعلي وتكاملات التنبيهات.
نظام بيئي غني للموصلات
انشر بشكل أسرع باستخدام موصلات مسبقة الإنشاء لـ Kafka وJDBC وDoris وPaimon وClickHouse وأنظمة البيانات الضخمة والتعلم الآلي الأخرى.
ما أهمية تشغيل Apache StreamPark على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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