انشر Bagisto بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية Laravel مفتوحة المصدر لإنشاء متاجر عبر الإنترنت مع دعم متعدد العملات واللغات وبوابات الدفع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bagisto
Bagisto هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على إطار عمل Laravel PHP، مما يمنح التجار أساسًا كاملاً لإدارة متجر إلكتروني بدون رسوم اشتراك أو مشاركة في الإيرادات. تأتي مع واجهة متجر موجهة للعملاء، ولوحة تحكم إدارية شاملة، وإدارة كتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، والتحكم في المخزون، وسير عمل للدفع يتعامل مع متطلبات العملات المتعددة واللغات المتعددة فورًا.
استضافة Bagisto ذاتيًا على VPSك تعني أن سجلات معاملات متجرك، وبيانات العملاء، وكتالوج المنتجات تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — وهو أمر ضروري للشركات التي تعمل بموجب متطلبات إقامة البيانات أو تلك التي تسعى لتجنب رسوم المعاملات وقيود المنصة لمقدمي خدمات SaaS.
الميزات الرئيسية لـ Bagisto
دعم متعدد العملات
اقبل المدفوعات بأي عملة واعرض الأسعار بالعملة المحلية للعميل، مع إدارة قابلة للتخصيص لسعر الصرف.
واجهة متجر متعدد اللغات
خدمة العملاء العالميين بلغتهم المفضلة مع توطين مدمج لصفحات المنتجات وعمليات الدفع ورسائل البريد الإلكتروني للمعاملات.
كتالوج منتجات مرن
أدِر المنتجات البسيطة والقابلة للتكوين والمجمعة والقابلة للتنزيل مع المتغيرات والسمات المخصصة وقواعد التسعير الديناميكية.
تكاملات بوابة الدفع
وصّل Stripe وPayPal وبوابات الدفع الشائعة الأخرى مباشرةً، مع نظام إضافات لإضافة طرق دفع مخصصة.
REST و GraphQL APIs
تتيح لك تغطية API الكاملة بناء واجهات متاجر بلا رأس، وتطبيقات الجوال، أو دمج بيانات الطلبات والمنتجات مع أنظمة ERP وخدمات التنفيذ.
ما أهمية تشغيل Bagisto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.