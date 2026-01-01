انشر AureusERP بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ERP مفتوحة المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة تغطي المالية، الموارد البشرية، المخزون، المبيعات، و CRM في نظام موحد واحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AureusERP
AureusERP هي منصة حديثة ومفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، مبنية على Laravel 11 و FilamentPHP 3. تجمع المنصة بين المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء تحت واجهة واحدة متكاملة، مما يلغي الحاجة إلى جداول بيانات منفصلة وأدوات متفرقة.
تضع استضافة AureusERP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مستخدم أو قيود الموردين. مع أكثر من 10,000 نجمة على GitHub وتطوير يومي نشط، تقدم بديلاً موثوقًا ومفتوح المصدر لحزم تخطيط موارد المؤسسات المدفوعة مثل Odoo أو SAP Business One.
الميزات الرئيسية لـ AureusERP
وحدة تمويل متكاملة
أدِر الحسابات الدائنة والمدينة والدفاتر والفواتير والتقارير المالية من لوحة تحكم موحدة واحدة.
الموارد البشرية وكشوف الرواتب
تتبع الموظفين والعقود والحضور وطلبات الإجازة دون التبديل بين أدوات الموارد البشرية المنفصلة.
إدارة المخزون
راقب مستويات المخزون والمستودعات وأوامر الشراء وتحركات المنتجات في الوقت الفعلي لمنع النقص والتخزين الزائد.
CRM ومسار المبيعات
أدِر العملاء المحتملين والفرص وحسابات العملاء من خلال عرض خط سير العمل المتصل مباشرة بالفواتير وتنفيذ الطلبات.
FilamentPHP واجهة مستخدم المسؤول
واجهة إدارة نظيفة وسريعة مبنية على FilamentPHP 3 تمنح كل وحدة مظهرًا وإحساسًا متسقين دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.
ما أهمية تشغيل AureusERP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.