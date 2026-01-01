AureusERP هي منصة حديثة ومفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، مبنية على Laravel 11 و FilamentPHP 3. تجمع المنصة بين المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء تحت واجهة واحدة متكاملة، مما يلغي الحاجة إلى جداول بيانات منفصلة وأدوات متفرقة.

تضع استضافة AureusERP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مستخدم أو قيود الموردين. مع أكثر من 10,000 نجمة على GitHub وتطوير يومي نشط، تقدم بديلاً موثوقًا ومفتوح المصدر لحزم تخطيط موارد المؤسسات المدفوعة مثل Odoo أو SAP Business One.