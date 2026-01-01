Deploy Deluge in one click installation.
Lightweight BitTorrent client with a web interface, plugin support, and seamless media automation integration.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Deluge
Deluge is a feature-rich, lightweight BitTorrent client built on the libtorrent library, offering all essential torrent management capabilities through a clean browser-based interface. It supports protocol encryption, DHT, peer exchange, proxy routing, speed controls, and a plugin ecosystem — making it a reliable choice for both casual downloading and advanced media automation setups.
Deploying Deluge on a VPS provides dedicated bandwidth for continuous seeding and downloading without consuming your home internet connection or data caps. The always-on environment maintains healthy ratios on private trackers, integrates smoothly with automation tools like Sonarr and Radarr, and keeps your torrent activity isolated on dedicated infrastructure with a static IP address.
الميزات الرئيسية لـ Deluge
Browser-Based Interface
Manage all torrents from any device through a responsive web UI without installing a desktop client or maintaining direct server access.
Media Automation Integration
Integrates natively with Sonarr, Radarr, and Lidarr for automated content downloading, renaming, and library organization.
Protocol Encryption
Encrypts BitTorrent traffic to reduce ISP throttling and improve privacy for all torrent activity on the server.
Plugin System
Extend functionality with plugins for labels, scheduling, RSS feeds, web seeds, and remote client management.
Granular Speed Controls
Set global and per-torrent upload/download limits with scheduling support to manage bandwidth usage throughout the day.
ما أهمية تشغيل Deluge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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