انشر Crawl4AI بنقرة واحدة.
زاحف ويب مفتوح المصدر يحول مواقع الويب إلى Markdown نظيف وجاهز لـ LLM لخطوط أنابيب بيانات الذكاء الاصطناعي.
اختر خطة VPS مقابل Crawl4AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Crawl4AI
Crawl4AI هو زاحف ومجمع ويب متقدم مصمم خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يقوم بتحويل محتوى الويب إلى مخرجات Markdown منظمة وجاهزة للاستخدام مع نماذج اللغة الكبيرة، مما يجعله الأساس المثالي لأنظمة RAG (التوليد المعزز بالاسترجاع) ومجموعات بيانات التدريب وأنابيب المحتوى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 50,000 نجمة على GitHub، أصبح الحل المفضل لزحف الويب في مجتمع مطوري الذكاء الاصطناعي.
تدعم المنصة التحكم الكامل في المتصفح لمواقع الويب التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript، والزحف غير المتزامن مع تجميع المتصفحات، وتصفية المحتوى الذكية، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات RESTful - كل ذلك مع حزمة لوحة مراقبة في الوقت الحقيقي وملعب تفاعلي. يوفر استضافة Crawl4AI على VPS الخاص بك حوسبة مخصصة لعمليات الزحف المكثفة والتحكم الكامل في معالجة البيانات دون توجيه المحتوى الحساس عبر خدمات الطرف الثالث.
الميزات الرئيسية لـ Crawl4AI
مخرجات جاهزة لـ LLM
يحول الصفحات التي تم الزحف إليها إلى Markdown نظيف، مُحسّن للتغذية المباشرة في مسارات نماذج اللغة وأنظمة RAG.
تحكم كامل بالمتصفح
يتعامل مع الصفحات المعروضة بواسطة JavaScript والمحتوى الديناميكي باستخدام تجميع المتصفحات لاستخراج البيانات بدقة وبأداء عالٍ.
وصول RESTful API
تُتيح نقاط نهاية HTTP لدمج زحف الويب في التطبيقات الحالية وسير عمل البيانات المؤتمتة.
مراقبة في الوقت الفعلي
تتيح لك لوحة التحكم المدمجة وبيئة الاختبار التفاعلية تتبع عمليات الزحف، واختبار استراتيجيات الاستخراج، وتصحيح أخطاء التكوينات مباشرةً.
تصفية ذكية
تُصفي استراتيجيات الاستخراج المنظمة الضوضاء وتعزل المحتوى ذي الصلة، مما يقلل من عمل المعالجة اللاحقة في خط أنابيب الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
ما أهمية تشغيل Crawl4AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.