Crawl4AI هو زاحف ومجمع ويب متقدم مصمم خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يقوم بتحويل محتوى الويب إلى مخرجات Markdown منظمة وجاهزة للاستخدام مع نماذج اللغة الكبيرة، مما يجعله الأساس المثالي لأنظمة RAG (التوليد المعزز بالاسترجاع) ومجموعات بيانات التدريب وأنابيب المحتوى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 50,000 نجمة على GitHub، أصبح الحل المفضل لزحف الويب في مجتمع مطوري الذكاء الاصطناعي.

تدعم المنصة التحكم الكامل في المتصفح لمواقع الويب التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript، والزحف غير المتزامن مع تجميع المتصفحات، وتصفية المحتوى الذكية، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات RESTful - كل ذلك مع حزمة لوحة مراقبة في الوقت الحقيقي وملعب تفاعلي. يوفر استضافة Crawl4AI على VPS الخاص بك حوسبة مخصصة لعمليات الزحف المكثفة والتحكم الكامل في معالجة البيانات دون توجيه المحتوى الحساس عبر خدمات الطرف الثالث.