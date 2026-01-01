Apache ShenYu هي بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، ومصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن استجابة منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه، وتحويل البروتوكول، وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و WebSocket والمزيد. تتيح لك بنية الإضافات القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — مثل تحديد المعدل، والمصادقة، وWAF، وكسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.

توفر لوحة التحكم الإدارية المرفقة لفريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه، والمحددات، وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. تتيح لك الاستضافة الذاتية لـ ShenYu على VPS الخاص بك إبقاء حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، وتلغي تكاليف خروج البيانات السحابية لكل طلب، وتسمح لك بفرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.