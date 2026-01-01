انشر Apache ShenYu بنقرة واحدة.
بوابة API أصلية لـ Java عالية الأداء لوكيل الخدمة وتحويل البروتوكول وحوكمة API على نطاق واسع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache ShenYu
Apache ShenYu هي بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، ومصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن استجابة منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه، وتحويل البروتوكول، وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و WebSocket والمزيد. تتيح لك بنية الإضافات القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — مثل تحديد المعدل، والمصادقة، وWAF، وكسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.
توفر لوحة التحكم الإدارية المرفقة لفريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه، والمحددات، وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. تتيح لك الاستضافة الذاتية لـ ShenYu على VPS الخاص بك إبقاء حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، وتلغي تكاليف خروج البيانات السحابية لكل طلب، وتسمح لك بفرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.
الميزات الرئيسية لـ Apache ShenYu
إضافات قابلة للتبديل السريع
مكّن، أو عطّل، أو أعد تكوين المكونات الإضافية لحركة المرور — تحديد المعدل، والمصادقة، وWAF، والمزيد — في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل البوابة أو مقاطعة حركة المرور المباشرة.
دعم متعدد البروتوكولات
تمرير الطلبات بالوكالة عبر Apache Dubbo، و Spring Cloud، و gRPC، و SOFA، و TARS، و WebSocket، و MQTT من نقطة دخول بوابة واحدة.
التحكم الديناميكي في حركة المرور
حدد محددات التوجيه والقواعد عبر واجهة المستخدم الإدارية التي تدخل حيز التنفيذ فورًا، مما يمنح فرق العمليات تحكمًا دقيقًا في تحديد أي خادم يستقبل كل طلب.
قابلية الملاحظة المدمجة
تمنحك تكاملات التتبع الموزع وتصدير المقاييس والتسجيل المنظم رؤية شاملة لزمن استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعدلات الأخطاء عبر جميع الخدمات الوكيلة.
OAuth 2.0 و JWT المصادقة
أَمِّن APIs باستخدام OAuth 2.0، والتحقق من رمز JWT، أو التحقق من التوقيع المخصص عند طبقة البوابة قبل أن تصل الطلبات إلى خدماتك الخلفية.
ما أهمية تشغيل Apache ShenYu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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