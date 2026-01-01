خصم يصل إلى 70% على Apache ShenYu

انشر Apache ShenYu بنقرة واحدة.

بوابة API أصلية لـ Java عالية الأداء لوكيل الخدمة وتحويل البروتوكول وحوكمة API على نطاق واسع.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache ShenYu بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Apache ShenYu

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache ShenYu

Apache ShenYu هي بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، ومصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن استجابة منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه، وتحويل البروتوكول، وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و WebSocket والمزيد. تتيح لك بنية الإضافات القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — مثل تحديد المعدل، والمصادقة، وWAF، وكسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.

توفر لوحة التحكم الإدارية المرفقة لفريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه، والمحددات، وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. تتيح لك الاستضافة الذاتية لـ ShenYu على VPS الخاص بك إبقاء حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، وتلغي تكاليف خروج البيانات السحابية لكل طلب، وتسمح لك بفرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache ShenYu

إضافات قابلة للتبديل السريع

مكّن، أو عطّل، أو أعد تكوين المكونات الإضافية لحركة المرور — تحديد المعدل، والمصادقة، وWAF، والمزيد — في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل البوابة أو مقاطعة حركة المرور المباشرة.

دعم متعدد البروتوكولات

تمرير الطلبات بالوكالة عبر Apache Dubbo، و Spring Cloud، و gRPC، و SOFA، و TARS، و WebSocket، و MQTT من نقطة دخول بوابة واحدة.

التحكم الديناميكي في حركة المرور

حدد محددات التوجيه والقواعد عبر واجهة المستخدم الإدارية التي تدخل حيز التنفيذ فورًا، مما يمنح فرق العمليات تحكمًا دقيقًا في تحديد أي خادم يستقبل كل طلب.

قابلية الملاحظة المدمجة

تمنحك تكاملات التتبع الموزع وتصدير المقاييس والتسجيل المنظم رؤية شاملة لزمن استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعدلات الأخطاء عبر جميع الخدمات الوكيلة.

OAuth 2.0 و JWT المصادقة

أَمِّن APIs باستخدام OAuth 2.0، والتحقق من رمز JWT، أو التحقق من التوقيع المخصص عند طبقة البوابة قبل أن تصل الطلبات إلى خدماتك الخلفية.

ما أهمية تشغيل Apache ShenYu على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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