انشر Apache Tika بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات تحليل المحتوى مفتوحة المصدر التي تكتشف وتستخرج البيانات الوصفية والنصوص من أكثر من ألف نوع من الملفات.
اختر خطة VPS مقابل Apache Tika
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Tika
Apache Tika هو إطار عمل لاكتشاف المحتوى وتحليله يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة لاستخراج النصوص والبيانات الوصفية والبنية من أكثر من ألف تنسيق ملف، بما في ذلك PDF و Microsoft Office و OpenDocument و EPUB والصور والملفات الصوتية والفيديو وملفات الأرشيف. بدلاً من دمج العشرات من مكتبات التحليل لكل تنسيق، ترسل التطبيقات بايتات خام إلى خادم Tika وتتلقى مخرجات موحدة.
تُبقي الاستضافة الذاتية لخادم Tika على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محتويات المستندات على بنية تحتية تتحكم بها أنت — وهو أمر مهم للعقود السرية والسجلات الداخلية والبيانات المنظمة — مع إزالة الرسوم لكل مستند وحدود المعدل التي تفرضها واجهات برمجة تطبيقات الاستخراج المستضافة. تأتي الصورة الكاملة مزودة بـ Tesseract OCR و GDAL بحيث تكون ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا قابلة للبحث فورًا.
الميزات الرئيسية لـ Apache Tika
أكثر من ألف تنسيق
حلّل PDF وOffice وOpenDocument وEPUB وHTML وRTF وMBOX والصور والصوت والفيديو وعشرات من صيغ الأرشيف عبر واجهة REST واحدة ومتسقة.
OCR مدمجة
تتضمن الصورة الكاملة Tesseract مع حزم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، بحيث تنتج ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا نصًا قابلاً للبحث بدون خدمات إضافية.
خادم REST API
تتيح نقاط النهاية لاستخراج النص، والبيانات الوصفية، واكتشاف اللغة، وتحديد نوع MIME لأي واجهة خلفية دمج معالجة المستندات باستخدام طلب HTTP POST بسيط.
اكتشاف اللغة
حدد لغة أي نص مستخرج تلقائيًا، مما يتيح فهرسة البحث والترجمة ومسارات التوجيه اللاحقة دون تجميع مكتبات إضافية.
خط الأنابيب جاهز
يعمل كمرحلة استخراج لمنصات البحث، واستيعاب RAG، وسير عمل الاكتشاف الإلكتروني، وأنظمة الحفظ الرقمي التي تحتاج إلى نص موحد من المستندات غير المتجانسة.
ما أهمية تشغيل Apache Tika على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.