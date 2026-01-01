Apache Tika هو إطار عمل لاكتشاف المحتوى وتحليله يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة لاستخراج النصوص والبيانات الوصفية والبنية من أكثر من ألف تنسيق ملف، بما في ذلك PDF و Microsoft Office و OpenDocument و EPUB والصور والملفات الصوتية والفيديو وملفات الأرشيف. بدلاً من دمج العشرات من مكتبات التحليل لكل تنسيق، ترسل التطبيقات بايتات خام إلى خادم Tika وتتلقى مخرجات موحدة.

تُبقي الاستضافة الذاتية لخادم Tika على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محتويات المستندات على بنية تحتية تتحكم بها أنت — وهو أمر مهم للعقود السرية والسجلات الداخلية والبيانات المنظمة — مع إزالة الرسوم لكل مستند وحدود المعدل التي تفرضها واجهات برمجة تطبيقات الاستخراج المستضافة. تأتي الصورة الكاملة مزودة بـ Tesseract OCR و GDAL بحيث تكون ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا قابلة للبحث فورًا.