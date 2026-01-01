خصم يصل إلى 70% على Apache Tika

انشر Apache Tika بنقرة واحدة.

مجموعة أدوات تحليل المحتوى مفتوحة المصدر التي تكتشف وتستخرج البيانات الوصفية والنصوص من أكثر من ألف نوع من الملفات.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache Tika بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Apache Tika

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Tika

Apache Tika هو إطار عمل لاكتشاف المحتوى وتحليله يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة لاستخراج النصوص والبيانات الوصفية والبنية من أكثر من ألف تنسيق ملف، بما في ذلك PDF و Microsoft Office و OpenDocument و EPUB والصور والملفات الصوتية والفيديو وملفات الأرشيف. بدلاً من دمج العشرات من مكتبات التحليل لكل تنسيق، ترسل التطبيقات بايتات خام إلى خادم Tika وتتلقى مخرجات موحدة.

تُبقي الاستضافة الذاتية لخادم Tika على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محتويات المستندات على بنية تحتية تتحكم بها أنت — وهو أمر مهم للعقود السرية والسجلات الداخلية والبيانات المنظمة — مع إزالة الرسوم لكل مستند وحدود المعدل التي تفرضها واجهات برمجة تطبيقات الاستخراج المستضافة. تأتي الصورة الكاملة مزودة بـ Tesseract OCR و GDAL بحيث تكون ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا قابلة للبحث فورًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Tika

أكثر من ألف تنسيق

حلّل PDF وOffice وOpenDocument وEPUB وHTML وRTF وMBOX والصور والصوت والفيديو وعشرات من صيغ الأرشيف عبر واجهة REST واحدة ومتسقة.

OCR مدمجة

تتضمن الصورة الكاملة Tesseract مع حزم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، بحيث تنتج ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا نصًا قابلاً للبحث بدون خدمات إضافية.

خادم REST API

تتيح نقاط النهاية لاستخراج النص، والبيانات الوصفية، واكتشاف اللغة، وتحديد نوع MIME لأي واجهة خلفية دمج معالجة المستندات باستخدام طلب HTTP POST بسيط.

اكتشاف اللغة

حدد لغة أي نص مستخرج تلقائيًا، مما يتيح فهرسة البحث والترجمة ومسارات التوجيه اللاحقة دون تجميع مكتبات إضافية.

خط الأنابيب جاهز

يعمل كمرحلة استخراج لمنصات البحث، واستيعاب RAG، وسير عمل الاكتشاف الإلكتروني، وأنظمة الحفظ الرقمي التي تحتاج إلى نص موحد من المستندات غير المتجانسة.

ما أهمية تشغيل Apache Tika على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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