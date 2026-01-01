انشر ConvertX بنقرة واحدة.
خدمة تحويل الملفات ذاتية الاستضافة تدعم أكثر من 1000 صيغة للمستندات والصور والصوت والفيديو مع خصوصية تامة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ConvertX
ConvertX هو محول ملفات شامل عبر الإنترنت مستضاف ذاتيًا يتعامل مع أكثر من ألف تنسيق ملف مختلف، مثل المستندات والصور والصوت والفيديو والمزيد، من خلال واجهة ويب بسيطة. نظرًا لأن التحويل يتم بالكامل على الخادم الخاص بك، فإن الملفات الحساسة لا تغادر البنية التحتية الخاصة بك أبدًا، ولا توجد قيود على حجم التحميل، ولا علامات مائية، ولا رسوم لكل تحويل تفرضها خدمة طرف ثالث.
يعد استضافة ConvertX ذاتيًا ذا قيمة خاصة للشركات والمؤسسات التي لديها متطلبات معالجة البيانات التي تمنع تحميل المستندات الخاصة إلى خدمات سحابية خارجية. يحافظ التنظيف التلقائي للملفات مع فترات الاستبقاء القابلة للتكوين على استخدام التخزين قابلاً للإدارة، بينما تتيح لك مصادقة المستخدم الاختيارية التحكم في من يمكنه استخدام الخدمة. يوفر هذا النشر خدمة تحويل كاملة مع تخزين دائم جاهزة للتعامل مع أي سير عمل للتنسيقات.
الميزات الرئيسية لـ ConvertX
دعم لأكثر من 1000 تنسيق
حوّل بين أي مزيج تقريبًا من تنسيقات المستندات والصور والصوت والفيديو دون تثبيت برامج سطح المكتب.
خصوصية الملف التامة
تتم معالجة الملفات بالكامل على VPS الخاص بك. لا يتم رفع أي شيء إلى خدمات خارجية أو رؤيته من قبل أطراف ثالثة.
تنظيف أوتوماتيكي
فترات الاحتفاظ القابلة للتكوين تحذف الملفات المحولة تلقائيًا بعد عدد محدد من الساعات لإدارة استخدام التخزين.
مصادقة المستخدم
تقييد الوصول باستخدام المصادقة المستندة إلى الحساب أو فتح المحادثات للمستخدمين غير المصادق عليهم لعمليات نشر الفريق الداخلية.
لا توجد قيود على الحجم
حوّل ملفات الوسائط الكبيرة والدفعات الضخمة دون قيود الرفع التي تفرضها خدمات التحويل عبر الإنترنت.
ما أهمية تشغيل ConvertX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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