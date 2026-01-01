ConvertX هو محول ملفات شامل عبر الإنترنت مستضاف ذاتيًا يتعامل مع أكثر من ألف تنسيق ملف مختلف، مثل المستندات والصور والصوت والفيديو والمزيد، من خلال واجهة ويب بسيطة. نظرًا لأن التحويل يتم بالكامل على الخادم الخاص بك، فإن الملفات الحساسة لا تغادر البنية التحتية الخاصة بك أبدًا، ولا توجد قيود على حجم التحميل، ولا علامات مائية، ولا رسوم لكل تحويل تفرضها خدمة طرف ثالث.

يعد استضافة ConvertX ذاتيًا ذا قيمة خاصة للشركات والمؤسسات التي لديها متطلبات معالجة البيانات التي تمنع تحميل المستندات الخاصة إلى خدمات سحابية خارجية. يحافظ التنظيف التلقائي للملفات مع فترات الاستبقاء القابلة للتكوين على استخدام التخزين قابلاً للإدارة، بينما تتيح لك مصادقة المستخدم الاختيارية التحكم في من يمكنه استخدام الخدمة. يوفر هذا النشر خدمة تحويل كاملة مع تخزين دائم جاهزة للتعامل مع أي سير عمل للتنسيقات.