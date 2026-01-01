Cheshire Cat AI هو إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء AI للإنتاج كخدمة مصغرة. بدلاً من تجميع مكتبات منفصلة للذاكرة والأدوات والنماذج الحوارية، يقدم Cat بيئة تشغيل تعتمد على API أولاً مع متجر متجه Qdrant مدمج، ونظام إضافات، وخطافات أحداث، واستدعاء دوال — بحيث يمكن للوكيل نفسه تشغيل روبوت محادثة، أو أداة داخلية، أو مساعد موجه للعملاء من واجهة خلفية واحدة.

الإطار مستقل عن النموذج ويعمل مع أي LLM ومُضمِّن متوافق مع LangChain، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وOllama والنماذج المستضافة ذاتيًا. تحافظ الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك على سجل المحادثات والتضمينات ورمز الإضافات تحت سيطرتك الكاملة، مع دعم المستخدمين المتعددين والأذونات الدقيقة لعمليات نشر الفريق.