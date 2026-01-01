انشر Cheshire Cat AI بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي الجاهز للإنتاج مع RAG مدمج، وإضافات، واستدعاء الوظائف لأي مزود نماذج لغة كبيرة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI هو إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء AI للإنتاج كخدمة مصغرة. بدلاً من تجميع مكتبات منفصلة للذاكرة والأدوات والنماذج الحوارية، يقدم Cat بيئة تشغيل تعتمد على API أولاً مع متجر متجه Qdrant مدمج، ونظام إضافات، وخطافات أحداث، واستدعاء دوال — بحيث يمكن للوكيل نفسه تشغيل روبوت محادثة، أو أداة داخلية، أو مساعد موجه للعملاء من واجهة خلفية واحدة.
الإطار مستقل عن النموذج ويعمل مع أي LLM ومُضمِّن متوافق مع LangChain، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وOllama والنماذج المستضافة ذاتيًا. تحافظ الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك على سجل المحادثات والتضمينات ورمز الإضافات تحت سيطرتك الكاملة، مع دعم المستخدمين المتعددين والأذونات الدقيقة لعمليات نشر الفريق.
الميزات الرئيسية لـ Cheshire Cat AI
RAG مدمج
ذاكرة متجهات Qdrant مدمجة تستوعب المستندات وتستدعي السياق ذي الصلة تلقائيًا، حتى يجيب الوكلاء من بياناتك بدلاً من المعرفة العامة للنموذج.
نظام الإضافات
ضع إضافات بايثون في لوحة الإدارة لإضافة أدوات ونقاط ربط ونماذج محادثة دون تعديل النواة، ووسّع السلوك أثناء التشغيل بدلاً من إعادة بناء الصورة.
أي مزود LLM
بدّل بين OpenAI وAnthropic وOllama ونماذج أخرى متوافقة مع LangChain من واجهة المستخدم الإدارية لتحقيق التوازن بين التكلفة وزمن الاستجابة وموقع البيانات لكل حالة استخدام.
REST و WebSocket API
ادمج الوكيل في أي واجهة أمامية عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للتخصيص أو الدردشة عبر WebSocket، مع مفاتيح API منفصلة لكل وسيلة نقل لتحكم دقيق في الوصول.
نماذج تفاعلية
حدد نماذج مدعومة بـ Pydantic التي توجه المحادثات متعددة الخطوات مثل الحجوزات أو الطلبات، مما يتيح للوكيل جمع بيانات منظمة مع الحفاظ على الحوار طبيعيًا.
ما أهمية تشغيل Cheshire Cat AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.