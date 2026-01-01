dashdot هو لوحة تحكم خادم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يرغبون في عرض جميل وسريع لأداء خوادمهم الافتراضية (VPS) الحيوية. على عكس حزم المراقبة الكاملة التي تتطلب قواعد بيانات ووكلاء وتكوينًا معقدًا، يعمل dashdot كحاوية واحدة — انشره وستظهر حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين ومعدل نقل الشبكة على الفور دون أي إعداد.

الواجهة الزجاجية مصممة لتثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مثبتة على الحائط. لأنه يقرأ مقاييس النظام مباشرة من المضيف، يبقى كل شيء على بنيتك التحتية الخاصة — لا يوجد قياس عن بعد خارجي، لا تتطلب حسابات، ولا تغادر أي بيانات خادمك.