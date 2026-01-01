انشر dashdot بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خادم مبسطة تعرض إحصائيات CPU وRAM والتخزين والشبكة في الوقت الفعلي بتصميم زجاجي عصري.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام dashdot
dashdot هو لوحة تحكم خادم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يرغبون في عرض جميل وسريع لأداء خوادمهم الافتراضية (VPS) الحيوية. على عكس حزم المراقبة الكاملة التي تتطلب قواعد بيانات ووكلاء وتكوينًا معقدًا، يعمل dashdot كحاوية واحدة — انشره وستظهر حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين ومعدل نقل الشبكة على الفور دون أي إعداد.
الواجهة الزجاجية مصممة لتثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مثبتة على الحائط. لأنه يقرأ مقاييس النظام مباشرة من المضيف، يبقى كل شيء على بنيتك التحتية الخاصة — لا يوجد قياس عن بعد خارجي، لا تتطلب حسابات، ولا تغادر أي بيانات خادمك.
الميزات الرئيسية لـ dashdot
مقاييس النظام في الوقت الحقيقي
يتحدث حمل وحدة المعالجة المركزية المباشر، واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة التخزين، وإنتاجية الشبكة باستمرار حتى ترى دائمًا الحالة الحالية لخادمك في لمحة.
نشر بدون تهيئة
لا توجد قاعدة بيانات، لا وكلاء، لا معالج إعداد، تبدأ حاوية واحدة وتظهر إحصائيات خادمك على الفور دون أي تهيئة يدوية.
مراقبة درجة حرارة CPU
تُقرأ مستشعرات درجة حرارة الأجهزة مباشرةً من المضيف، مما يمنحك تحذيرًا مبكرًا من المشكلات الحرارية قبل أن تؤثر على الأداء.
تصميم زجاجي
تم تصميم واجهة المستخدم ذات الزجاج المصنفر لتُثبّت في علامة تبويب المتصفح أو تُعرض على شاشة مخصصة كلوحة حالة الخادم المباشرة.
بصمة خفيفة
يستخدم dashdot الحد الأدنى من CPU و RAM الخاصة به، لذلك لا يؤثر العبء الإضافي للمراقبة بشكل كبير على الموارد التي يقيسها.
ما أهمية تشغيل dashdot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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