انشر Cap بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل CAPTCHA مفتوح المصدر يضع الخصوصية أولاً، يستخدم إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية، لا تتبع، لا ملفات تعريف الارتباط، لا استدعاءات خارجية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cap
Cap هو بديل خفيف الوزن ومفتوح المصدر لـ CAPTCHA يحمي النماذج وواجهات برمجة التطبيقات من الروبوتات باستخدام إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية. بدلاً من مطالبة المستخدمين بتحديد إشارات المرور أو ممرات المشاة، يقوم Cap بتشغيل تحدي SHA-256 صامت في WebAssembly — يتم حله في أجزاء من الثانية للمستخدمين الحقيقيين بينما يجعل الإرسال الآلي مكلفًا حسابيًا للروبوتات. لا يتم تعيين ملفات تعريف الارتباط، ولا يتم جمع بيانات سلوكية، ولا تغادر أي طلبات خادمك الخاص.
تمنحك استضافة Cap ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في حماية الروبوتات الخاصة بك بدون رسوم لكل عملية تحقق وبدون الاعتماد على خدمات مثل Google reCAPTCHA أو Cloudflare Turnstile. توفر لوحة تحكم إدارية تحليلات التحديات وإدارة مفاتيح الموقع.
الميزات الرئيسية لـ Cap
تحديات إثبات العمل
تجري عملية حساب SHA-256 بصمت في WebAssembly، مما يجعل حماية الروبوتات غير مرئية للمستخدمين الحقيقيين مع زيادة تكلفة الهجمات الآلية.
عدم التتبع
لا يتم تعيين ملفات تعريف الارتباط، ولا يتم جمع بصمات سلوكية، ولا يتم إرسال أي بيانات إلى خوادم الجهات الخارجية، متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حسب التصميم.
لوحة تحكم المسؤول
مراقبة معدلات إكمال التحديات، وإدارة مفاتيح الموقع، ومراجعة مقاييس نشاط الروبوتات من خلال لوحة التحليلات المدمجة.
ويدجت خفيف الوزن
أداة جانب العميل لا يتجاوز حجمها ~20 كيلوبايت، مما يضيف وزن صفحة ضئيلاً لأي موقع أو تطبيق يضمّنها.
تصميم API أولاً
تحقق من رموز التحدي من جانب الخادم عبر واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة، مما يجعل Cap قابلاً للدمج مع أي لغة أو إطار عمل.
ما أهمية تشغيل Cap على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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