Black Candy هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يحوّل مجموعتك الصوتية الشخصية إلى خدمة بث خاصة يمكنك الوصول إليها من أي متصفح أو تطبيقاته الرسمية للهاتف المحمول. يقوم بمسح مكتبتك، ويقرأ البيانات الوصفية وصور الألبومات، ويعرض كل شيء من خلال مشغل ويب نظيف ومتجاوب مع قوائم تشغيل، وبحث، وحسابات متعددة المستخدمين.

على عكس منصات البث التجارية، يحتفظ Black Candy بكل مقطع وقائمة تشغيل وعادة استماع على بنية تحتية تملكها. لا توجد رسوم اشتراك، ولا كتالوج يتغير دون سابق إنذار، ولا ضغط لملفاتك عالية الجودة — فقط موسيقاك الخاصة، تُبث بجودة كاملة من VPS الخاص بك إلى كل جهاز تستخدمه.