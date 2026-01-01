انشر Black Candy بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا مع مشغل ويب نظيف وتطبيقات جوال رسمية لمجموعتك الموسيقية الشخصية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Black Candy
Black Candy هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يحوّل مجموعتك الصوتية الشخصية إلى خدمة بث خاصة يمكنك الوصول إليها من أي متصفح أو تطبيقاته الرسمية للهاتف المحمول. يقوم بمسح مكتبتك، ويقرأ البيانات الوصفية وصور الألبومات، ويعرض كل شيء من خلال مشغل ويب نظيف ومتجاوب مع قوائم تشغيل، وبحث، وحسابات متعددة المستخدمين.
على عكس منصات البث التجارية، يحتفظ Black Candy بكل مقطع وقائمة تشغيل وعادة استماع على بنية تحتية تملكها. لا توجد رسوم اشتراك، ولا كتالوج يتغير دون سابق إنذار، ولا ضغط لملفاتك عالية الجودة — فقط موسيقاك الخاصة، تُبث بجودة كاملة من VPS الخاص بك إلى كل جهاز تستخدمه.
الميزات الرئيسية لـ Black Candy
بث الموسيقى الشخصي
بث مجموعتك الخاصة من أي متصفح أو تطبيقات الهاتف المحمول الرسمية، مع غلاف الألبوم الكامل والبيانات الوصفية وإمكانية البحث.
حسابات متعددة المستخدمين
امنح كل مستمع تسجيل دخوله الخاص، وقوائم تشغيله، وسجل استماعه، مع مشاركة مكتبة واحدة على خادم واحد.
تحويل الترميز الفوري
يحول الصوت تلقائيًا إلى معدل بت قابل للبث لتبقى عملية التشغيل سلسة على الاتصالات البطيئة أو المتنقلة دون تغيير الملفات الأصلية.
قوائم التشغيل والبحث
أنشئ قوائم تشغيل يدوية أو ذكية واعثر على أي فنان أو ألبوم أو مقطوعة موسيقية على الفور باستخدام بحث نصي كامل وسريع.
الملكية والمسؤولية الكاملة للبيانات
موسيقاك وقوائم تشغيلك وبيانات استماعك تبقى على VPS الخاص بك، لا اشتراكات ولا تتبع ولا كتالوج يختفي.
ما أهمية تشغيل Black Candy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.