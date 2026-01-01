انشر Apache Gravitino بتثبيت بنقرة واحدة.
بحيرة بيانات وصفية مفتوحة المصدر توحد الكتالوجات والمخططات والجداول عبر Iceberg و Hive و MySQL و PostgreSQL خلف API واحد.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Gravitino
Apache Gravitino هو بحيرة بيانات وصفية (metadata lake) موزعة جغرافيًا وموحدة (federated) تمنح فرق البيانات مكانًا واحدًا لإدارة الجداول والمخططات ومجموعات الملفات والنماذج وسياسات الوصول عبر الكتالوجات غير المتجانسة. على عكس Hive Metastore التقليدي، يقوم Gravitino بتوحيد الكتالوجات الموجودة دون نسخ البيانات الوصفية ويعرضها من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موحدة وواجهة مستخدم ويب حديثة، بحيث يمكن للمحركات مثل Trino وSpark وFlink وDoris الاستعلام عن نفس العرض المنطقي.
استضافة Gravitino ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على أصول البيانات الحساسة وتعريفات المخططات وتعيينات بيانات الاعتماد داخل بيئتك وتتجنب التكلفة المتكررة لخدمات البيانات الوصفية المدارة. نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST المضمنة جاهزة لدعم جداول lakehouse فورًا.
الميزات الرئيسية لـ Apache Gravitino
بحيرة البيانات الوصفية الموحدة
دمج كتالوجات Iceberg و Hive و JDBC ونظام الملفات خلف واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة ومساحة اسم ثلاثية المستويات metalake.catalog.schema.
Iceberg REST مدمج
يوفر نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST على المنفذ 9001 حتى تتمكن Spark وFlink وTrino من قراءة وكتابة جداول Iceberg بدون خدمة خارجية.
واجهة مستخدم ويب حديثة
تصفّح metalakes والكتالوجات والمخططات والجداول، وعدّل الخصائص، وافحص نسب البيانات من وحدة تحكم ويب مدمجة. لا حاوية إضافية مطلوبة.
توافق متعدد المحركات
تتصل موصلات Trino وSpark وFlink وDoris وPyIceberg بـ Gravitino بحيث تقوم نفس البيانات الوصفية بتشغيل أعباء عمل SQL والدفعات والتدفق.
كتالوجات مجموعات الملفات والنماذج
يدير مجموعات الملفات غير المنظمة والبيانات الوصفية لنموذج التعلم الآلي إلى جانب الجداول، مما يمنح أعباء عمل AI و Lakehouse مستوى حوكمة واحدًا.
ما أهمية تشغيل Apache Gravitino على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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