خصم يصل إلى 70% على Apache Gravitino

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بحيرة بيانات وصفية مفتوحة المصدر توحد الكتالوجات والمخططات والجداول عبر Iceberg و Hive و MySQL و PostgreSQL خلف API واحد.

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19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

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تحديثات بنقرة واحدة
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تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
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سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Gravitino

Apache Gravitino هو بحيرة بيانات وصفية (metadata lake) موزعة جغرافيًا وموحدة (federated) تمنح فرق البيانات مكانًا واحدًا لإدارة الجداول والمخططات ومجموعات الملفات والنماذج وسياسات الوصول عبر الكتالوجات غير المتجانسة. على عكس Hive Metastore التقليدي، يقوم Gravitino بتوحيد الكتالوجات الموجودة دون نسخ البيانات الوصفية ويعرضها من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موحدة وواجهة مستخدم ويب حديثة، بحيث يمكن للمحركات مثل Trino وSpark وFlink وDoris الاستعلام عن نفس العرض المنطقي.

استضافة Gravitino ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على أصول البيانات الحساسة وتعريفات المخططات وتعيينات بيانات الاعتماد داخل بيئتك وتتجنب التكلفة المتكررة لخدمات البيانات الوصفية المدارة. نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST المضمنة جاهزة لدعم جداول lakehouse فورًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Gravitino

بحيرة البيانات الوصفية الموحدة

دمج كتالوجات Iceberg و Hive و JDBC ونظام الملفات خلف واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة ومساحة اسم ثلاثية المستويات metalake.catalog.schema.

Iceberg REST مدمج

يوفر نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST على المنفذ 9001 حتى تتمكن Spark وFlink وTrino من قراءة وكتابة جداول Iceberg بدون خدمة خارجية.

واجهة مستخدم ويب حديثة

تصفّح metalakes والكتالوجات والمخططات والجداول، وعدّل الخصائص، وافحص نسب البيانات من وحدة تحكم ويب مدمجة. لا حاوية إضافية مطلوبة.

توافق متعدد المحركات

تتصل موصلات Trino وSpark وFlink وDoris وPyIceberg بـ Gravitino بحيث تقوم نفس البيانات الوصفية بتشغيل أعباء عمل SQL والدفعات والتدفق.

كتالوجات مجموعات الملفات والنماذج

يدير مجموعات الملفات غير المنظمة والبيانات الوصفية لنموذج التعلم الآلي إلى جانب الجداول، مما يمنح أعباء عمل AI و Lakehouse مستوى حوكمة واحدًا.

ما أهمية تشغيل Apache Gravitino على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

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