انشر Colanode بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل مفتوح المصدر محلي أولاً لـ Slack و Notion، يجمع بين الدردشة والصفحات وقواعد البيانات في مساحة عمل واحدة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Colanode
Colanode is an all-in-one open-source collaboration workspace built around a local-first architecture. It combines real-time team chat, rich text pages and wikis, customizable databases with table, kanban, and calendar views, and file management — covering the same ground as Slack and Notion in a single tool you fully control.
Every change is saved to a local SQLite database first and synced to the server in the background, so the app stays responsive on flaky connections and continues to work offline. Concurrent edits on pages and database records are merged with CRDTs powered by Yjs, eliminating conflicts when teammates edit at the same time. Self-hosting keeps every message, document, and file on infrastructure you own without per-user fees.
الميزات الرئيسية لـ Colanode
مزامنة محلية أولاً
تُكتب التغييرات إلى قاعدة بيانات SQLite محلية أولاً وتتم مزامنتها في الخلفية، بحيث يظل التطبيق سريعًا في وضع عدم الاتصال ويستعيد عمله تلقائيًا عند إعادة اتصال الخادم.
دردشة الفريق في الوقت الفعلي
القنوات المستمرة والرسائل المباشرة تبقي محادثات الفريق منظمة إلى جانب مستنداتك وبيانات المشروع في مساحة العمل نفسها.
صفحات النص المنسق
محرر قائم على الكتل للمستندات، والويكيات، والملاحظات — على غرار Notion — مع تضمينات، وكتل تعليمات برمجية، وتسلسلات هرمية للصفحات المتداخلة للمعرفة المنظمة.
قواعد بيانات مخصصة
نظّم المعلومات باستخدام حقول مخصصة وبدّل بين طرق عرض الجدول، وكانبان، والتقويم، مما يغني عن الحاجة إلى متتبع مشاريع منفصل أو أداة جداول بيانات.
تحرير خالٍ من التعارض
تسمح CRDTs المدعومة بـ Yjs لعدة أشخاص بتحرير نفس الصفحة أو السجل بشكل متزامن دون الكتابة فوق التغييرات أو الحاجة إلى حل التعارضات يدويًا.
ما أهمية تشغيل Colanode على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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