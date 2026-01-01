خصم يصل إلى 70% على Colanode

انشر Colanode بتثبيت بنقرة واحدة.

بديل مفتوح المصدر محلي أولاً لـ Slack و Notion، يجمع بين الدردشة والصفحات وقواعد البيانات في مساحة عمل واحدة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Colanode بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
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نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
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24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Colanode

Colanode is an all-in-one open-source collaboration workspace built around a local-first architecture. It combines real-time team chat, rich text pages and wikis, customizable databases with table, kanban, and calendar views, and file management — covering the same ground as Slack and Notion in a single tool you fully control.

Every change is saved to a local SQLite database first and synced to the server in the background, so the app stays responsive on flaky connections and continues to work offline. Concurrent edits on pages and database records are merged with CRDTs powered by Yjs, eliminating conflicts when teammates edit at the same time. Self-hosting keeps every message, document, and file on infrastructure you own without per-user fees.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Colanode

مزامنة محلية أولاً

تُكتب التغييرات إلى قاعدة بيانات SQLite محلية أولاً وتتم مزامنتها في الخلفية، بحيث يظل التطبيق سريعًا في وضع عدم الاتصال ويستعيد عمله تلقائيًا عند إعادة اتصال الخادم.

دردشة الفريق في الوقت الفعلي

القنوات المستمرة والرسائل المباشرة تبقي محادثات الفريق منظمة إلى جانب مستنداتك وبيانات المشروع في مساحة العمل نفسها.

صفحات النص المنسق

محرر قائم على الكتل للمستندات، والويكيات، والملاحظات — على غرار Notion — مع تضمينات، وكتل تعليمات برمجية، وتسلسلات هرمية للصفحات المتداخلة للمعرفة المنظمة.

قواعد بيانات مخصصة

نظّم المعلومات باستخدام حقول مخصصة وبدّل بين طرق عرض الجدول، وكانبان، والتقويم، مما يغني عن الحاجة إلى متتبع مشاريع منفصل أو أداة جداول بيانات.

تحرير خالٍ من التعارض

تسمح CRDTs المدعومة بـ Yjs لعدة أشخاص بتحرير نفس الصفحة أو السجل بشكل متزامن دون الكتابة فوق التغييرات أو الحاجة إلى حل التعارضات يدويًا.

ما أهمية تشغيل Colanode على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

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مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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