تثبيت CiviCRM بنقرة واحدة.
إدارة علاقات الأطراف المعنية مفتوحة المصدر، مصممة للمنظمات غير الربحية ومجموعات المناصرة والمنظمات التي يقودها الأعضاء.
اختر خطة VPS مقابل CiviCRM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CiviCRM
CiviCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمنظمات المدنية. على عكس أنظمة CRM التجارية التي تركز على المبيعات، فإن كل وحدة — جهات الاتصال، التبرعات، العضويات، الفعاليات، المراسلات، وإدارة الحالات — مصممة حول سير عمل جامعي التبرعات والمنظمين وموظفي البرامج الذين يديرون المستفيدين بدلاً من العملاء المحتملين.
استضافة CiviCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات المتبرعين وسجل التبرعات وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تسعير لكل جهة اتصال، وبدون معالجي بيانات من طرف ثالث، وملكية كاملة لكل تقرير وتقسيم تقوم بإنشائه.
الميزات الرئيسية لـ CiviCRM
إدارة جهات الاتصال
تتبع عددًا غير محدود من جهات الاتصال والأسر والمؤسسات، مع العلاقات والعلامات والحقول المخصصة المصممة خصيصًا لسير عمل المنظمات غير الربحية.
المساهمات وجمع التبرعات
اقبل التبرعات عبر الإنترنت، وأدِر التعهدات، وشغّل برامج العطاء المتكرر، وسوِّ المساهمات باستخدام التقارير المالية المدمجة.
إدارة العضوية
أتمت تسجيلات العضوية، والتجديدات، والمزايا متعددة المستويات باستخدام أنواع عضوية قابلة للتكوين وتذكيرات دورة الحياة.
الأحداث والتسجيل
أنشئ صفحات الفعاليات، وبِع التذاكر، وأدِر الحضور، وتتبّع سجل المشاركة إلى جانب بقية سجل كل جهة اتصال.
البريد الإلكتروني والإرسال الجماعي
قسّم الجماهير، وأرسل حملات بريد إلكتروني مستهدفة، وقِس عمليات الفتح والنقرات والارتدادات دون دفع رسوم بريدية لكل جهة اتصال.
ما أهمية تشغيل CiviCRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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