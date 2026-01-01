خصم يصل إلى 70% على CiviCRM

تثبيت CiviCRM بنقرة واحدة.

إدارة علاقات الأطراف المعنية مفتوحة المصدر، مصممة للمنظمات غير الربحية ومجموعات المناصرة والمنظمات التي يقودها الأعضاء.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
تثبيت CiviCRM بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل CiviCRM

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام CiviCRM

CiviCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمنظمات المدنية. على عكس أنظمة CRM التجارية التي تركز على المبيعات، فإن كل وحدة — جهات الاتصال، التبرعات، العضويات، الفعاليات، المراسلات، وإدارة الحالات — مصممة حول سير عمل جامعي التبرعات والمنظمين وموظفي البرامج الذين يديرون المستفيدين بدلاً من العملاء المحتملين.

استضافة CiviCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات المتبرعين وسجل التبرعات وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تسعير لكل جهة اتصال، وبدون معالجي بيانات من طرف ثالث، وملكية كاملة لكل تقرير وتقسيم تقوم بإنشائه.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ CiviCRM

إدارة جهات الاتصال

تتبع عددًا غير محدود من جهات الاتصال والأسر والمؤسسات، مع العلاقات والعلامات والحقول المخصصة المصممة خصيصًا لسير عمل المنظمات غير الربحية.

المساهمات وجمع التبرعات

اقبل التبرعات عبر الإنترنت، وأدِر التعهدات، وشغّل برامج العطاء المتكرر، وسوِّ المساهمات باستخدام التقارير المالية المدمجة.

إدارة العضوية

أتمت تسجيلات العضوية، والتجديدات، والمزايا متعددة المستويات باستخدام أنواع عضوية قابلة للتكوين وتذكيرات دورة الحياة.

الأحداث والتسجيل

أنشئ صفحات الفعاليات، وبِع التذاكر، وأدِر الحضور، وتتبّع سجل المشاركة إلى جانب بقية سجل كل جهة اتصال.

البريد الإلكتروني والإرسال الجماعي

قسّم الجماهير، وأرسل حملات بريد إلكتروني مستهدفة، وقِس عمليات الفتح والنقرات والارتدادات دون دفع رسوم بريدية لكل جهة اتصال.

ما أهمية تشغيل CiviCRM على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محلياً. وتوسّع عالميا

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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