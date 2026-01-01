CiviCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمنظمات المدنية. على عكس أنظمة CRM التجارية التي تركز على المبيعات، فإن كل وحدة — جهات الاتصال، التبرعات، العضويات، الفعاليات، المراسلات، وإدارة الحالات — مصممة حول سير عمل جامعي التبرعات والمنظمين وموظفي البرامج الذين يديرون المستفيدين بدلاً من العملاء المحتملين.

استضافة CiviCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات المتبرعين وسجل التبرعات وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تسعير لكل جهة اتصال، وبدون معالجي بيانات من طرف ثالث، وملكية كاملة لكل تقرير وتقسيم تقوم بإنشائه.