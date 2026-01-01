انشر Apache IoTDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات السلاسل الزمنية لإنترنت الأشياء الصناعي توفر استيعابًا عالي الإنتاجية، واستعلامات في جزء من الثانية، وضغطًا فائق الارتفاع عند الحافة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache IoTDB
Apache IoTDB هو قاعدة بيانات سلاسل زمنية مصممة خصيصًا لإنترنت الأشياء، ومصممة من الألف إلى الياء لأعباء عمل إنترنت الأشياء الصناعية حيث تصل مليارات نقاط البيانات يوميًا من ملايين أجهزة الاستشعار. يحقق تنسيق TsFile العمودي خفيف الوزن الخاص بها نسب ضغط لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية التقليدية الاقتراب منها، بينما تحاكي الاستعلامات التحليلية في أقل من ثانية ونموذج مخطط الجهاز القائم على الشجرة الطريقة التي يتم بها هيكلة المعدات الصناعية الحقيقية فعليًا.
تمنح استضافة Apache IoTDB ذاتيًا على VPS الخاص بك مشاريع التصنيع والطاقة والنقل والمدن الذكية واجهة خلفية خاصة للقياس عن بعد تتكامل أصلاً مع Grafana و Spark و Flink و Kafka و MQTT — دون دفع رسوم لكل مقياس ودون إرسال بيانات المستشعر إلى السحابات الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ Apache IoTDB
TsFile تخزين عمودي
يوفر تنسيق التخزين العمودي المصمم خصيصًا والمُحسّن لبيانات السلاسل الزمنية نسب ضغط تصل إلى 20:1 مقارنة بقواعد البيانات التقليدية.
استيعاب عالي الإنتاجية
يتعامل مع ملايين عمليات الكتابة في الثانية من أجهزة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة باستخدام شجرة دمج منظمة بالسجل مصممة لأعباء العمل كثيفة الكتابة.
مخطط الجهاز الشجري
يحاكي نموذج المسار الهرمي كيفية تنظيم المصانع والأساطيل لأجهزة الاستشعار، مع أحرف بدل غامضة لاستعلامات التجميع عبر الأجهزة.
دعم البروتوكول الأصلي
تتيح JDBC وThrift RPC وREST API V2 وإدخال بيانات MQTT لأي جهاز أو لوحة معلومات أو أداة تحليل الاتصال بدون محولات مخصصة.
Grafana و Spark جاهز
تحول الموصلات الرسمية لـ Grafana و Apache Spark و Flink و Kafka و Hadoop نظام IoTDB إلى واجهة خلفية قابلة للدمج مباشرة للسلاسل الزمنية لمسارات العمل الحالية.
ما أهمية تشغيل Apache IoTDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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