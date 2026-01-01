Backrest هو واجهة ويب ذاتية الاستضافة لـ restic، برنامج النسخ الاحتياطي السريع والآمن. يجمع ميزات إلغاء التكرار والتشفير القوية في restic في واجهة مستخدم نظيفة قائمة على المتصفح، مما يتيح لك إنشاء خطط نسخ احتياطي، وجدولتها باستخدام cron، واستعادة الملفات الفردية دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر على الإطلاق.

نظرًا لأن Backrest يخزن اللقطات عبر restic، تكون النسخ الاحتياطية مشفرة في وضع السكون وتدعم العشرات من الواجهات الخلفية للتخزين: القرص المحلي، وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، و Backblaze B2، و Google Cloud Storage، و Azure، و SFTP، والمزيد. استضافة Backrest ذاتيًا تبقي تكوين النسخ الاحتياطي وبيانات الاعتماد تحت تحكمك الكامل، بدون رسوم اشتراك أو قيود على المورد.