انشر Backrest بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم قائمة على الويب لـ restic تجعل النسخ الاحتياطية المجدولة والتصفح والاستعادة متاحة من أي متصفح.
اختر خطة VPS مقابل Backrest
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Backrest
Backrest هو واجهة ويب ذاتية الاستضافة لـ restic، برنامج النسخ الاحتياطي السريع والآمن. يجمع ميزات إلغاء التكرار والتشفير القوية في restic في واجهة مستخدم نظيفة قائمة على المتصفح، مما يتيح لك إنشاء خطط نسخ احتياطي، وجدولتها باستخدام cron، واستعادة الملفات الفردية دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر على الإطلاق.
نظرًا لأن Backrest يخزن اللقطات عبر restic، تكون النسخ الاحتياطية مشفرة في وضع السكون وتدعم العشرات من الواجهات الخلفية للتخزين: القرص المحلي، وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، و Backblaze B2، و Google Cloud Storage، و Azure، و SFTP، والمزيد. استضافة Backrest ذاتيًا تبقي تكوين النسخ الاحتياطي وبيانات الاعتماد تحت تحكمك الكامل، بدون رسوم اشتراك أو قيود على المورد.
الميزات الرئيسية لـ Backrest
خطط نسخ احتياطية مجدولة
عرّف جداول Cron لكل مستودع لتشغيل النسخ الاحتياطية تلقائيًا دون تدخل يدوي.
استعادة قائمة على المتصفح
تصفح محتويات اللقطة واستعادة الملفات أو الدلائل الفردية مباشرة من واجهة المستخدم للويب.
تخزين متعدد الخلفيات
تخزين النسخ الاحتياطية على القرص المحلي، S3، Backblaze B2، Google Cloud Storage، Azure Blob، SFTP، والمزيد عبر restic backends الأصلية.
التشفير الشامل
يتم تشفير جميع اللقطات بواسطة restic قبل مغادرة المضيف، مما يضمن بقاء البيانات خاصة على أي واجهة خلفية للتخزين.
إزالة التكرار والضغط
تجزئة Restic المحددة بالمحتوى تزيل تكرار البيانات عبر اللقطات، مما يقلل بشكل كبير من استخدام التخزين بمرور الوقت.
ما أهمية تشغيل Backrest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.