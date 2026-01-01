خصم يصل إلى 70% على AList

انشر AList بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم WebDAV وقائمة ملفات مستضاف ذاتيًا يوحد العشرات من مقدمي خدمات التخزين السحابي خلف واجهة ويب واحدة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر AList بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل AList

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام AList

AList هو برنامج مفتوح المصدر لقوائم الملفات يجمع بين التخزين المحلي ومحركات الأقراص السحابية تحت واجهة ويب واحدة. يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفية، بما في ذلك OneDrive و Google Drive و S3 و FTP و SFTP و WebDAV والعديد من المزودين الإقليميين، مما يتيح لك تصفح الملفات ومعاينتها وتنزيلها من جميعها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تسجيل الدخول بشكل متكرر.

استضافة AList ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد التخزين وسياسات الوصول تحت سيطرتك، مع عرض ملفاتك عبر واجهة مستخدم ويب سريعة ونقطة نهاية WebDAV متوافقة تمامًا. إنها طريقة عملية لدمج حسابات السحابة المتفرقة ومحركات الأقراص المشتركة في بوابة خاصة واحدة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ AList

الواجهات الخلفية متعددة التخزين

اربط أكثر من 30 مزودًا — القرص المحلي، وOneDrive، وGoogle Drive، وS3، وFTP، وSFTP، وWebDAV، والمزيد — في شجرة ملفات موحدة واحدة.

خادم WebDAV

اعرض كل وحدة تخزين متصلة كنقطة نهاية WebDAV واحدة للقراءة/الكتابة، والتي تُركّب بسلاسة في أنظمة macOS و Windows وعملاء الأجهزة المحمولة.

معاينات في المتصفح

بث وعاين الصور والفيديو والصوت وملفات PDF ومستندات Office والتعليمات البرمجية دون تنزيل الملفات أولاً.

مشاركة دقيقة

أنشئ روابط مشاركة محمية بكلمة مرور مع تاريخ انتهاء صلاحية اختياري حتى يرى المستلمون الخارجيون الملفات التي تختارها فقط.

تنزيلات بلا اتصال

ادمج مع aria2 أو qBittorrent لجلب الملفات من عناوين URL والتورنت مباشرةً إلى أي واجهة تخزين خلفية مثبتة.

ما أهمية تشغيل AList على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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