انشر AList بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم WebDAV وقائمة ملفات مستضاف ذاتيًا يوحد العشرات من مقدمي خدمات التخزين السحابي خلف واجهة ويب واحدة.
اختر خطة VPS مقابل AList
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AList
AList هو برنامج مفتوح المصدر لقوائم الملفات يجمع بين التخزين المحلي ومحركات الأقراص السحابية تحت واجهة ويب واحدة. يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفية، بما في ذلك OneDrive و Google Drive و S3 و FTP و SFTP و WebDAV والعديد من المزودين الإقليميين، مما يتيح لك تصفح الملفات ومعاينتها وتنزيلها من جميعها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تسجيل الدخول بشكل متكرر.
استضافة AList ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد التخزين وسياسات الوصول تحت سيطرتك، مع عرض ملفاتك عبر واجهة مستخدم ويب سريعة ونقطة نهاية WebDAV متوافقة تمامًا. إنها طريقة عملية لدمج حسابات السحابة المتفرقة ومحركات الأقراص المشتركة في بوابة خاصة واحدة.
الميزات الرئيسية لـ AList
الواجهات الخلفية متعددة التخزين
اربط أكثر من 30 مزودًا — القرص المحلي، وOneDrive، وGoogle Drive، وS3، وFTP، وSFTP، وWebDAV، والمزيد — في شجرة ملفات موحدة واحدة.
خادم WebDAV
اعرض كل وحدة تخزين متصلة كنقطة نهاية WebDAV واحدة للقراءة/الكتابة، والتي تُركّب بسلاسة في أنظمة macOS و Windows وعملاء الأجهزة المحمولة.
معاينات في المتصفح
بث وعاين الصور والفيديو والصوت وملفات PDF ومستندات Office والتعليمات البرمجية دون تنزيل الملفات أولاً.
مشاركة دقيقة
أنشئ روابط مشاركة محمية بكلمة مرور مع تاريخ انتهاء صلاحية اختياري حتى يرى المستلمون الخارجيون الملفات التي تختارها فقط.
تنزيلات بلا اتصال
ادمج مع aria2 أو qBittorrent لجلب الملفات من عناوين URL والتورنت مباشرةً إلى أي واجهة تخزين خلفية مثبتة.
ما أهمية تشغيل AList على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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