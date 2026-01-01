انشر ArchiveBox بنقرة واحدة.
منصة أرشفة إنترنت مستضافة ذاتيًا تحفظ صفحات الويب ومقاطع الفيديو والمستندات بصيغ متعددة للوصول الدائم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArchiveBox
ArchiveBox هو منصة أرشفة الويب الرائدة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة، التي تلتقط مواقع الويب بتنسيقات HTML و PDF ولقطات الشاشة وملفات WARC والوسائط المستخرجة لضمان بقاء المحتوى متاحًا بعد فترة طويلة من اختفاء المصادر الأصلية. مع أكثر من 18,000 نجمة على GitHub وتطوير نشط منذ عام 2017، فإنه يوفر بديلاً موثوقًا للاعتماد على أرشيف الإنترنت للمحتوى الذي يهم عملك.
تمنحك استضافة ArchiveBox ذاتيًا سيادة كاملة على البيانات المؤرشفة — وهو أمر بالغ الأهمية لسير العمل القانوني والامتثال والصحافة حيث تهم سلسلة الحفظ. أنت تتحكم في سياسات الاستبقاء واستراتيجيات النسخ الاحتياطي وأذونات الوصول، بينما يجعل محرك بحث Sonic المتكامل بالنص الكامل العثور على المحتوى عبر الأرشيفات الكبيرة سريعًا ودقيقًا.
الميزات الرئيسية لـ ArchiveBox
أرشفة متعددة التنسيقات
التقط كل صفحة بشكل متزامن بصيغة HTML و PDF ولقطة شاشة و WARC والوسائط المستخرجة، ليتم حفظ المحتوى بتنسيقات متعددة ومستقلة حتى لو أصبح أحدها غير قابل للقراءة في المستقبل.
البحث النصي الكامل
ابحث عن أي كلمة أو عبارة في أرشيفك بالكامل فورًا باستخدام محرك بحث Sonic المدمج، دون تصفح المجلدات يدويًا أو الاعتماد على مطابقة أسماء الملفات غير الدقيقة.
جدولة آلية
أعد الأرشفة اليومية لخلاصات RSS وقوائم الإشارات المرجعية ومجموعات عناوين URL، ليتم حفظ المحتوى المهم تلقائيًا دون الحاجة إلى تشغيل يدوي لكل عنصر جديد.
دعم استيراد واسع
استورد مباشرة من إشارات المتصفح المرجعية وPocket وPinboard وInstapaper وخدمات أخرى، مما يسهل ترحيل قائمة قراءة موجودة إلى أرشيفك الدائم.
تصيير JavaScript
أرشفة الصفحات المعروضة ديناميكيًا وتطبيقات الصفحة الواحدة باستخدام بيئة متصفح NoVNC المضمنة، والتقاط المحتوى الذي تفوته أدوات جلب HTML البسيطة بالكامل.
ما أهمية تشغيل ArchiveBox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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