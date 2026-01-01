AnonUpload هو تطبيق خفيف الوزن لمشاركة الملفات مبني بلغة PHP حول مبدأ واحد: مشاركة الملفات دون ترك أثر. لا يتطلب قاعدة بيانات، ولا حسابات مستخدمين، ولا يخزن أي بيانات وصفية (metadata) يمكن أن تحدد هوية من قام برفع أو تنزيل ملف. لا يتم عرض أسماء الملفات المباشرة علنًا أبدًا، وميزة تأخير التنزيل الاختيارية تمنع الاستخلاص الآلي (automated scraping) قبل أن تصل الملفات إلى مستلميها المقصودين.

استضافة AnonUpload ذاتيًا تعني أن ملفاتك لا تمر أبدًا عبر بنية تحتية تابعة لجهة خارجية تخضع لطلبات المراقبة أو تفويضات الاحتفاظ بالبيانات. أنت تتحكم في أنواع الملفات المقبولة، وحجم عمليات الرفع المسموح بها، ومن يمكنه الوصول إلى واجهة المسؤول (admin interface) — دون الاعتماد على أي خدمة تجارية لمشاركة الملفات المجهولة التي قد تسجل النشاط على الرغم من ادعاءات الخصوصية.