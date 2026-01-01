نشر AnonUpload بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مشاركة ملفات مجهولة الهوية تركز على الخصوصية، بدون قاعدة بيانات أو حسابات، ولا تتطلب تتبعًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AnonUpload
AnonUpload هو تطبيق خفيف الوزن لمشاركة الملفات مبني بلغة PHP حول مبدأ واحد: مشاركة الملفات دون ترك أثر. لا يتطلب قاعدة بيانات، ولا حسابات مستخدمين، ولا يخزن أي بيانات وصفية (metadata) يمكن أن تحدد هوية من قام برفع أو تنزيل ملف. لا يتم عرض أسماء الملفات المباشرة علنًا أبدًا، وميزة تأخير التنزيل الاختيارية تمنع الاستخلاص الآلي (automated scraping) قبل أن تصل الملفات إلى مستلميها المقصودين.
استضافة AnonUpload ذاتيًا تعني أن ملفاتك لا تمر أبدًا عبر بنية تحتية تابعة لجهة خارجية تخضع لطلبات المراقبة أو تفويضات الاحتفاظ بالبيانات. أنت تتحكم في أنواع الملفات المقبولة، وحجم عمليات الرفع المسموح بها، ومن يمكنه الوصول إلى واجهة المسؤول (admin interface) — دون الاعتماد على أي خدمة تجارية لمشاركة الملفات المجهولة التي قد تسجل النشاط على الرغم من ادعاءات الخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ AnonUpload
لا تتطلب قاعدة بيانات
تُخزّن الملفات مباشرةً على نظام الملفات دون الحاجة لإعداد أو صيانة قاعدة بيانات، مما يبسّط النشر ويزيل مصدرًا شائعًا لتسرب البيانات.
أسماء الملفات المخفية
تأخير زمني للتحميل
اضبط فترة انتظار قبل أن تصبح الملفات قابلة للتنزيل، مما يمنع برامج التجميع الآلية من جمع التحميلات قبل أن تصل إلى المستلمين المقصودين.
أنواع الملفات القابلة للتكوين
حدّد قائمة مسموحة دقيقة لامتدادات الملفات المقبولة واضبط حدودًا قصوى لحجم التحميل تصل إلى 10 GB لتناسب احتياجاتك الخاصة بالمشاركة.
واجهة المسؤول
أدِر التحميلات، وراقب استخدام التخزين، واضبط إعدادات التطبيق من خلال لوحة إدارة مدمجة دون لمس سطر أوامر الخادم.
ما أهمية تشغيل AnonUpload على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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